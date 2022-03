La soprano rusa Anna Netrebko condena la guerra en Ucrania y se desliga de Putin

Putin y Anna Netrebko Credito: Web

30-03-22.-La soprano rusa Anna Netrebko, que ha perdido numerosas actuaciones debido a su conocido apoyo a Vladímir Putin, ha condenado hoy "expresamente" la guerra provocada por la invasión de Ucrania por Rusia y ha asegurado que apenas conoce al presidente de su país.



"Condeno expresamente la guerra contra Ucrania y mis pensamientos están con las víctimas de esta guerra y sus familias. Mi posición es clara. No soy miembro de ningún partido político ni estoy afiliada a ningún dirigente de Rusia", manifestó la cantante en un comunicado difundido por su abogado en Alemania.



La cantante, que ya a finales de febrero pidió el fin de la guerra, fue hoy más explicita y clara en sus palabras, hasta el punto de lamentar que algunas de sus "acciones o declaraciones en el pasado hayan podido ser malinterpretadas".



"De hecho, solo me he encontrado con el presidente Putin un puñado de veces en toda mi vida, principalmente en el contexto de las ceremonias de entrega de premios por mi arte o en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos", afirmó.



También dijo que nunca ha recibido ayuda financiera del Gobierno ruso y que ella paga sus impuestos en Austria, país donde reside y del que tiene la nacionalidad desde 2006.



"Amo a mi país natal, Rusia, y lucho exclusivamente por la paz y la unidad a través de mi arte", dijo la cantante, quien adelantó que a finales de mayo retomará sus actuaciones, tras la pausa anunciada a principios de este mes bajo el argumento de que "no era el momento apropiado para hacer música".



Antes de ese anuncio, Netrebko canceló sin dar explicaciones varias actuaciones en La Scala de Milán, después de que este teatro prescindiera del director ruso Valeri Guérguiev por no condenar la invasión rusa.



Teatros como la Ópera Estatal de Baviera o la Met Ópera de Nueva York cancelaron actuaciones de Netrebko al entender que la cantante no se había distanciado suficientemente de Putin.



El Musikverein de Viena, donde se celebra el famoso Concierto de Año Nuevo, aseguró ayer mismo que bajo las actuales circunstancias tampoco invitaría a Netrebko a cantar.

