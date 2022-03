Denuncian que el oligarca ruso Abramovich y negociadores ucranianos fueron envenenados

29-03-22.-El multimillonario oligarca ruso Roman Abramovich y dos negociadores ucranianos que forman parte del equipo que busca llegar a un acuerdo de paz con los representantes rusos, sufrieron síntomas de posible envenenamiento a comienzos de este mes tras una reunión en Kiev, reportó el prestigioso diario estadounidense Wall Street Journal este lunes (28.03.2022).Abramovich, que aceptó una petición de ayuda del gobierno ucraniano para negociar el fin de la invasión rusa, y al menos dos miembros del equipo negociador de Kiev fueron afectados, de acuerdo con el periódico, por una molesta irritación en los ojos, lagrimeo constante y doloroso y descamación de la piel en la cara y las manos.Abramovich y los negociadores, entre los que se encuentra el parlamentario tártaro crimeo Rustem Umerov, se han recuperado y sus vidas no corren peligro. Una fuente cercana confirmó el incidente a la agencia Reuters, pero aseguró que no ha impedido que Abramovich, uno de los oligarcas rusos sancionados por Occidente, siga trabajando.Envenenamiento de difuso origenAbramovich estuvo viajando entre Leópolis, Moscú y otras ciudades en sus esfuerzos de mediación entre los gobiernos ruso y ucraniano, y aunque se reunió con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, este último no resultó afectado, según confirmó su portavoz, citado por el diario. El Kremlin ha reconocido que Abramovich jugó un rol inicial en las conversaciones, pero el proceso ahora es manejado por las partes negociadoras.WSJ sostiene que las sospechas por el ataque se dirigen a "elementos radicales de Moscú” que habrían intentado boicotear las negociaciones de paz. Las fuentes precisaron que era difícil determinar si el posible envenenamiento fue causado por un agente químico o biológico, o si se trató de una radiación electromagnética.Recordemos que las tropas rusas invadieron Ucrania el pasado 24 de febrero, en lo que Vladimir Putin califica de "operación militar especial" cuyo objetivo declarado es "desmilitarizar y desnazificar" Ucrania.*Con información de Reuters, EFE