(VIDEO) Perú: Congreso rechaza el segundo intento de vacancia contra el presidente Pedro Castillo

El Congreso de Perú rechazó este lunes el segundo intento de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, acusado de corrupción e incapacidad en la gestión por los bloques de derecha en el Parlamento.Tras más de ocho horas de debate, 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron.Para ser aprobada la moción de vacancia promovida por las agrupaciones de derecha debía contar con los votos de al menos 87 parlamentarios de los 130 legisladores.Castillo tenía oportunidad de defenderse personalmente de las acusaciones, pero decidió abandonar el Congreso de manera anticipada para cumplir con su agenda, y dejó a cargo a su abogado, José Félix Palomino. Antes hizo una breve intervención en la que dijo: "Todos saben que la vacancia no tiene un solo elemento que la sustente".A su turno, Palomino señaló una evidente desnaturalización del concepto de incapacidad moral, lo que llevó a un abuso, por parte del Congreso, de este proceso legislativo utilizado a modo de juicio político. Además, afirmó que los señalamientos contra el presidente son en su mayoría por asuntos que se encuentran en etapa de investigación. "No existe sustento probatorio", manifestó.Enseguida, la sesión se suspendió porque la congresista fujimorista Vivian Olivos exhibió un cartel con el hashtag #VacanciaYa y, tras negarse a quitarlo de su curul, generó un revuelo en la sala. El debate fue retomado media hora después, una vez que la legisladora Olivos quitó el letrero de su banca.La moción de vacancia contra Pedro Castillo incluía denuncias de presunta corrupción, la designación de personajes polémicos en ministerios y altos cargos públicos, así como una supuesta falta de capacidad para ejercer la jefatura del Estado.La Organización de los Estados Americanos había pedido formalmente que se permitiera entrar como observadores a sus secretarios de Asuntos Jurídicos y de Equidad, Jean Arrighi y Maricarmen Plata, respectivamente, y al delegado en Perú, Miguel Ángel Trinidad, durante la sesión. Sin embargo, la Junta de Portavoces del Congreso rechazó la solicitud.Esta fue la segunda moción de vacancia contra Castillo desde que asumió el poder, hace siete meses, luego de que en diciembre fuera desestimada la primera antes de llegar a debate, por no alcanzar los votos necesarios para debatirla en el Parlamento.Con información de Actualidad RT / Telesur.