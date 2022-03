Renuncia el asesor legal de Nicaragua ante la CIJ y acusa a Daniel Ortega de destruir la democracia

El abogado Paul S. Reichler (drcha.), en una audiencia en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, el 14 de octubre de 2013 Credito: Afp

8-03-22.-El asesor legal de Nicaragua, el estadounidense Paul Reichler, quien fue uno de los abogados ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, renunció el domingo a su cargo "por conciencia moral" y acusó al presidente Daniel Ortega de "destruir la democracia".



"Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos (...) y negarme a servirle", dijo Reichler a Ortega en una extensa carta en la que le hace duras críticas a su forma de dirigir el país, la que fue divulgada por el diario digital Confidencial.



"Es inconcebible para mí que el Daniel Ortega, a quien orgullosamente serví, hubiera destruido la democracia, en cuya construcción él participó decisivamente, y hubiera establecido una nueva dictadura, no muy diferente a la que él mismo ayudó a derrocar", expuso.



Reichler fue miembro del equipo legal de Nicaragua durante el primer gobierno de Ortega (1985-1990) durante la revolución sandinista de 1979 y reasumió esa posición en 2007, cuando el mandatario retornó al poder.



Como miembro del equipo de abogados, Reichler defendió los intereses de Nicaragua ante la CIJ en casos contra Estados Unidos por la guerra de agresión en los años 1980 y luego en el litigio con Colombia (2012) por los límites en el mar Caribe, ambos con sentencias favorables a la nación centroamericana.



"No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré, quise y serví con orgullo durante tantos años", dijo el jurista.



La renuncia de Reichler ocurre días después que el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, calificó al gobierno de Ortega de "dictadura", durante una sesión del Consejo Permanente.



En su carta, Reichler reprochó a Ortega por reprimir las manifestaciones en 2018, que dejaron más de 300 muertos y por el encarcelamiento de más de 40 opositores con el "pretexto" de eliminar a la disidencia y oposición.



Las detenciones se realizaron previo a las elecciones de noviembre en las que Ortega, de 76 años, obtuvo un cuarto mandato sucesivo con sus rivales presos.

