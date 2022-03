Uruguayos rechazan derogar Ley de Urgente Consideración

Con el escrutinio del 100 por ciento de los votos emitidos este domingo, la opción del No ganó el referéndum al que se sometió la Ley de Urgente Consideración (LUC), la base del plan de Gobierno del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, informó este lunes la Corte Electoral (CE).



La CE, en un reporte emitido en su página web a las 01:40 hora local de este lunes (06:04 GMT), indicó que ya está escrutado el 100 por ciento de los circuitos instalados (7.063).



Con base en estos resultados provisorios, la opción del No obtuvo 1.087.557 votos, mientras que el Sí recibió 1.065.001 sufragios, es decir una diferencia de 22.56 votos.



Se contabilizaron 28.747 votos en blanco, hubo un total de 81.817 sobres con hojas anuladas y 36.080 sufragios observados, mientras que los votos emitidos sumaron: 2.299.202.



La LUC concentra artículos que fueron fuertemente cuestionados por sectores de la oposición, sindicatos y organizaciones sociales, que afirman que la norma limita el derecho a huelga, establece la figura de “apariencia delictiva” y habilita los desalojos exprés.



Asimismo, aseguran que la LUC elimina la obligatoriedad de la educación inicial y aumenta el límite de transacciones en efectivo, entre otros aspectos.



Los promotores del Sí en el referéndum, entre ellos el opositor Frente Amplio, encabezaron una campaña para derogar 135 de los 476 artículos que tiene la LUC, mientras que la coalición del No está a favor de la norma y del Gobierno de Lacalle Pou, al considerar que ha beneficiado a la ciudadanía.



El presidente uruguayo Lacalle Pou se declaró ganador de la consulta ciudadana del domingo, al afirmar que "claramente no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación". "Estamos convencidos del rumbo, que es perfectible, sí (...) Creo en la LUC y sus contenidos para Uruguay", mencionó.



La Comisión Nacional por el Sí emitió un comunicado en el cual reconoció que los resultados no le favorecieron, aunque saludó la "jornada democrática fundamental".



"De acuerdo a la información oficial primaria de la Corte Electoral, no se ha superado el 50% de los votos válidos requeridos para anular los 135 artículos de la LUC, a pesar de haber logrado una importantísima expresión de los ciudadanos, que nos ha permitido estar muy próximos a alcanzar nuestro objetivo", mencionó el texto.