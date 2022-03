(VIDEO) Biden afirma que Putin "no puede permanecer en el poder" luego la Casa Blanca corrige que no pide el cambio de poder en Rusia

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este sábado que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "no puede permanecer en el poder".



"Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", dijo Biden durante un discurso en Varsovia.



Tras las palabras del mandatario estadounidense, un funcionario de la Casa Blanca detalló que "el punto [de vista] del presidente fue que a Putin no se le puede permitir ejercer poder sobre sus vecinos en la región". "No estuvo discutiendo el poder de Putin en Rusia o el cambio de régimen", afirmó, citado por Reuters.



Por su parte, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, reaccionó a la declaración de Biden, al destacar que no depende del mandatario estadounidense quién estará en el poder en Rusia. "El presidente de Rusia es elegido por los rusos", reiteró.



Previamente este viernes, el inquilino de la Casa Blanca, durante una visita a refugiados ucranianos en Polonia, calificó a Putin de "carnicero" al ser preguntado sobre su postura hacia la política del líder ruso. Al respecto, Peskov destacó que las palabras de Biden son inaceptables y reducen la ventana de oportunidad para mejorar las relaciones entre los dos países.



"Y, por supuesto, cada vez esos insultos personales reducen la ventana de oportunidad para nuestra relación bilateral bajo la actual Administración [de EE.UU.]. Tienes que ser responsable de esto", declaró el vocero del Kremlin, agregando que "un líder estatal debe permanecer sobrio". Asimismo, subrayó que es extraño escuchar acusaciones contra el presidente ruso de un hombre que "llamó al bombardeo de Yugoslavia".