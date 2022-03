Corte británica da luz verde a demanda contra exrey Juan Carlos I

24 de Marzo - Un tribunal británico falló el jueves que el rey emérito de España, Juan Carlos I, no está protegido por las leyes de inmunidad real en ninguno de los dos países en una demanda por presunto acoso sexual iniciada por una antigua amante.



El juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior dijo que la demanda tiene que ver con los actos privados de Juan Carlos tras una relación afectiva y por lo tanto no goza de inmunidad bajo la ley española ni la británica.



Corinna Larsen, una dama de alta sociedad y empresaria danesa que vive en Mónaco y Londres, fue durante años la pareja extraoficial de Juan Carlos, pero la pareja se separó en medio de alta cobertura periodística y escrutinio público en España.



Juan Carlos, de 84 años, abdicó en 2014 a favor de su hijo, desde entonces el rey Felipe VI.



En 2020, después de que Larsen y Juan Carlos fueron objeto de investigaciones judiciales por depósito de activos en paraísos fiscales y otras transacciones financieras turbias, ella demandó al rey emérito, acusándolo de amenazas y ordenar que se la vigilara abierta y subrepticiamente a partir de 2012.



Larsen ha pedido una orden judicial de restricción contra Juan Carlos y compensación por tratamientos de salud mental.



Robin Rathmell de Kobre & Kim, el bufete legal que representa a Larsen, dijo que el fallo del jueves demuestra que Juan Carlos "no puede ocultarse detrás de su posición, poder o privilegio" para evitar la demanda.



"Este es el primer paso en el camino a la justicia; los hechos espantosos de este caso serán expuestos finalmente ante la corte", dijo Rathmell en un comunicado.



Los abogados españoles de Juan Carlos se negaron a hacer declaraciones sobre el fallo británico.



El rey emérito reside en los Emiratos Árabes Unidos desde 2020. Recientemente expresó el deseo de realizar visitas esporádicas a España después que fiscales del país y de Suiza no hallaron pruebas de mala conducta financiera no cubierta por las leyes de inmunidad real.



Juan Carlos conserva desde su abdicación el título de rey emérito. Felipe ha tratado de proteger su reinado de los escándalos que afectan a su padre y a otros miembros de la familia real.