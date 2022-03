Biden y aliados de Occidente prometen nueva ayuda a Ucrania y advierten a Rusia

24 de Marzo - El presidente estadounidense Joe Biden y aliados de Occidente, prometieron el jueves, nuevas sanciones y más ayuda humanitaria, en respuesta a la invasión del mandatario ruso Vladimir Putin a Ucrania, pero sus ofrecimientos no satisfacen por completo el pedido de mayor asistencia militar que realizó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en un par de apariciones en video.



Biden también anunció que Estados Unidos acogería hasta a 100.000 refugiados ucranianos, aunque indicó que muchos de ellos probablemente preferirían estar cerca de casa. Además, prometió 1.000 millones de dólares adicionales en alimentos, medicamentos, agua y otros suministros.



Los gobernantes de Occidente pasaron el jueves elaborando nuevas medidas para contrarrestar la invasión rusa, que empezó hace un mes, y planear una respuesta en caso de que Putin despliegue armas químicas, biológicas o incluso nucleares.



Se reunieron en tres cumbres de emergencia que los obligaron a ir de un lado a otro de Bruselas para reuniones consecutivas de la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo.



En una conferencia de prensa tras las reuniones, Biden advirtió que un ataque químico de Rusia "desencadenaría una respuesta correspondiente".



"Ustedes preguntan si la OTAN intervendría. Tomaríamos esa decisión en su momento", declaró Biden.



Sin embargo, un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde que eso no implica algún cambio en la postura estadounidense en contra de una acción militar directa en Ucrania. Biden y sus aliados de la OTAN han recalcado que no enviarán tropas a Ucrania.



El funcionario habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a ser identificado en comentarios públicos.



Zelenskyy se mostró agradecido por los nuevos compromisos de ayuda, pero también dejó claro a sus aliados de Occidente que necesitaba mucho más de lo que estaban dispuestos a ofrecer.



"El 1% de todos sus aviones, el 1% de todos sus tanques", pidió Zelenskyy a los miembros de la OTAN. "Nosotros no podemos simplemente comprar eso. Cuando tengamos todo eso, nos dará, como se las da a ustedes, una seguridad al 100%".



Biden declaró que hay más ayuda en camino. Sin embargo, los gobernantes de Occidente obran con cautela para no llevar el conflicto más allá de las fronteras de Ucrania.



"La OTAN ha tomado la decisión de apoyar a Ucrania en esta guerra sin ir a una guerra con Rusia", dijo el mandatario francés, Emmanuel Macron. "Por lo tanto, hemos decidido intensificar nuestras labores actuales para evitar cualquier escalada y organizarnos en caso de que la haya".



Ya se han distribuido miles de millones de dólares en equipo militar. Un funcionario estadounidense, que solicitó el anonimato a cambio de discutir deliberaciones internas, indicó que las naciones de Occidente debatían la posibilidad de proporcionar armas antibuques ante las preocupaciones de que Rusia lleve a cabo ataques anfibios en la costa del Mar Negro.



Biden señaló que su máxima prioridad en las reuniones del jueves era asegurarse de que Occidente esté en sintonía en su respuesta a la agresión rusa contra Ucrania.



"Lo más importante para nosotros es mantenernos unidos", puntualizó.



Finlandia anunció el jueves que enviaría más equipo militar a Ucrania, su segundo cargamento en las últimas tres semanas. Por su parte, Bélgica anunció que sumará 1.000 millones de euros a su presupuesto de defensa en respuesta a la invasión rusa.



Al mismo tiempo, Washington incrementará sus sanciones contra Rusia, enfocándose en miembros del Parlamento y contratistas de defensa. Estados Unidos señaló que también trabajará con otras naciones de Occidente para asegurarse que las reservas de oro que posee el banco central ruso queden sujetas a las sanciones existentes.



Madhani informó desde Washington.



Los periodistas de Associated Press Matthew Lee, Hannah Fingerhut, Ellen Knickmeyer y Darlene Superville en Washington, Dasha Litvinova, en Leópolis, Ucrania, y Samuel Petrequin, en Bruselas, contribuyeron a este despacho.