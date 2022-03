(VIDEO) 140 países aprueban en ONU resolución humanitaria y pide fin a la agresión rusa en Ucrania

24-03-22.- Un total de 140 países votaron este jueves en la Asamblea General de la ONU una resolución que demanda a Rusia "un cese inmediato de hostilidades de Rusia contra Ucrania, y en particular cualquier ataque contra civiles y objetivos civiles".Sólo cinco países votaron en contra (Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea), mientras que 38 se abstuvieron.Esta resultado muestra que el rechazo de la comunidad internacional contra la invasión de Rusia del territorio ucraniano es casi similar al mostrado el pasado 2 de marzo, cuando se aprobó con 141 votos a favor otra resolución que "deploraba" la agresión rusa y pedía su cese inmediato.Una resolución que Sudáfrica promovía en paralelo y que no mencionaba el papel de Rusia en la guerra, con el argumento de que había que "despolitizar" las cuestiones humanitarias, debía a votarse a continuación, pero los delegados (por una mayoría de 67 votos contra 50) rechazaron llevarla a consideración del plenario.Sudáfrica defendió hasta el último momento su resolución -que había recibido el apoyo de Rusia e iba a estar copatrocinada por China- aludiendo a que era deseable un mayor consenso internacional y que las consideraciones políticas inherentes a la guerra debían tratarse en otros foros para centrarse en la defensa de los civiles.En las intervenciones que se suceden desde ayer, los llamados "países occidentales" (Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados) denunciaron que una resolución que no nombrase al agresor era inadmisible.Así, el delegado de Canadá dijo que votar una resolución humanitaria sobre Ucrania era como "hablar de Moby Dick sin nombrar la palabra `ballena´", mientras que el de Austria dijo que incluso para países tradicionalmente neutrales como el suyo "neutralidad no significa neutralidad de valores ni equidistancia entre el agresor y la víctima".La sesión de hoy en la asamblea es la segunda derrota diplomática que sufre Rusia, que ayer vio otra "resolución humanitaria" presentada por sus diplomáticos en el Consejo de Seguridad rechazada al haber sido apoyada únicamente por China, mientras que los otros trece miembros del Consejo se abstuvieron.