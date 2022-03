España denegó segunda petición de asilo a Hugo Carvajal

Hugo Carvajal Credito: Web

24-03-22.-La Oficina de Asilo y Refugio de España ha rechazado la segunda petición de asilo del ex-general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como «Pollo Carvajal», y cuya entrega a Estados Unidos ha ido dilatando por estas solicitudes y recursos desde octubre de 2021.



El departamento, dependiente del Ministerio del Interior, no ve razones para conceder protección en España al exmilitar.



Según confirman a Efe fuentes de Interior, ya se ha comunicado la resolución a su defensa, que podrá recurrirla por la vía administrativa ante la Audiencia Nacional (AN).



Esta segunda petición de asilo, basada en la persecución política de Estados Unidos que Carvajal alega, era la que frenaba su extradición a ese país.



Las autoridades norteamericanas lo reclaman por delitos de narcotráfico, si bien fuentes jurídicas indican a Efe que lo previsible es que la AN, que debe hacerla efectiva, espere a que la resolución sea firme.



Quien fuese jefe de contrainteligencia militar en los gobiernos de los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro todavía tiene un recurso pendiente de resolución contra la decisión de Interior de rechazar en octubre de 2021 una primera petición de asilo.



De esta forma, desde que fuera detenido en Madrid en septiembre de 2021, tras casi dos años escondido, Carvajal no ha cejado en el empeño de evitar su entrega a la Justicia norteamericana, que lo acusa de integrar una organización dedicada al narcotráfico y relacionada con las FARC de Colombia.



La Audiencia Nacional autorizó su extradición en noviembre de 2019, tras revocar una decisión inicial de no entregarlo. Sin embargo, Carvajal ya estaba en paradero desconocido entonces.



Dos años después fue detenido de nuevo en Madrid y comenzó su ofensiva judicial. Aparte de la serie de recursos presentados contra las decisiones que conducían a su entrega a Estados Unidos, también se ofreció a declarar sobre otros asuntos, primero sobre temas de terrorismo, pero finalmente acabó apuntando a supuestos pagos a exdirigentes del partido español Podemos a través de la (Pdvsa).



Simultáneamente, la entrega de Carvajal fue paralizada por la AN en varias ocasiones, una mientras Estados Unidos daba garantías de que una posible condena a cadena perpetua fuera recurrible; y la última a la espera de conocer la suerte que corría la segunda petición de asilo, ahora denegada.

