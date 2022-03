ONU lanza advertencia a Rusia: “Esta guerra es imposible ganar”

Antonio Guterres, secretario general ONU Credito: Web

22-03-22.-Ucrania no puede ser conquistada "casa por casa", advirtió este martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien pidió que paren los combates y se dé "una oportunidad a la paz".



"Esta guerra es imposible de ganar", sostuvo en declaraciones a periodistas realizadas en la sede del organismo mundial en Nueva York, por lo que "tarde o temprano, tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de paz".



"Es hora de parar esta guerra absurda, el bombardeo de hospitales, escuelas, edificios de viviendas y refugios", señaló, y advirtió que "Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa", a la imagen de la ciudad de Mariúpol, que ha sido bombardeada y en buena parte destruida por las fuerzas rusas.



Guterres consideró que la guerra que estalló con la invasión de Ucrania lanzada por Rusia el 24 de febrero pasado, "va rumbo a ninguna parte, rápido".



Además del "infierno" que están viviendo los ucranianos - 10 millones de personas han sido desplazadas en menos de un mes de conflicto- "las reverberaciones se están sintiendo en todo el mundo con los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes por las nubes amenazando con desatar una crisis de hambre mundial", advirtió.



Un grupo de países ha convocado para este miércoles una nueva reunión especial de la Asamblea General de la ONU, en la que se espera que se someta a votación una resolución no vinculante sobre las "consecuencias humanitarias de la agresión" a Ucrania. El texto, propuesto por México y Francia, cuenta hasta el momento con 66 copatrocinadores.



El pasado 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones (entre ellas China, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, India, Irán, Irak, Kazajastán, o Pakistán) y cinco votos en contra (Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, Eritrea y la propia Rusia).

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)