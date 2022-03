(VIDEO) Perú: Presidente Castillo ve raro que antes marchaban los pobres y ahora lo hacen los ricos

El presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que las “marcha de ricos” que piden su vacancia buscan distraer la agenda a favor del pueblo.



“Cuando nosotros estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos, no podemos distraernos en agendas ajenas al país, mientras estamos destinando el esfuerzo y el presupuesto para la educación, otros responden con otros términos en la calle”, criticó el mandatario izquierdista.



Asimismo, observó que, a diferencia de las masivas marchas de la derecha en su contra, las convocatorias que se generan cuando él se presenta en algún lado son espontáneas y no les paga a los asistentes. “¿Hay alguien al que se le ha pagado acá para movilizarse?”, preguntó el jefe de Estado a los asistentes en un acto escolar en Lima, capital.



De ese modo, Castillo se pronunció sobre las movilizaciones de la derecha, como las del domingo, que no superan el millar de personas y son auspiciadas por grandes empresarios y políticos de derecha, en las que exigen al Congreso votar el día 28 de marzo a favor de la destitución de Castillo.



Para Castillo, “algo raro ha pasado en el país. Anteriormente, los pobres marchábamos en la calle para pedir reivindicación. Hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otra cosa, marchan porque quieren otra cosa”, añadió.



En ese momento, un reportero le consultó si asistiría el lunes 28 de marzo al Congreso, a fin de ejercer su derecho a la defensa en el debate del segundo proceso de vacancia por corrupción en los ocho meses de mandato. “Yo tengo que ir a donde me citen [...] porque no he venido a robarle un centavo a este país y el pueblo necesita que nos ordenemos”, aseveró.



Para la destitución del presidente será necesario contar con un total de 87 apoyos, de los 130 miembros que componen la instancia legislativa.