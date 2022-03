Ucrania rechaza el ultimátum de Rusia para rendir Mariúpol. "Tendrán que destruirnos"

Ciudad ucraniana Mariúpol Credito: Web

21-03-22.-El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que su país no puede cumplir el ultimátum de Rusia de entregar la estratégica ciudad de Mariúpol porque para ello las fuerzas rusas tendrían que destruir al pueblo ucraniano.



«Ucrania no podrá cumplir el ultimátum. No podremos hacerlo físicamente. ¿Cómo se puede hacer esto? Tendrían que eliminarnos a todos y entonces su ultimátum se cumplirá automáticamente», dijo Zelenski en una entrevista con medios europeos, un extracto de la cual fue publicado por el digital ucraniano Obschestvennoye, informó Ukrinform.



El presidente de Ucrania señaló: «Por ejemplo, entregadnos Járkov, entregadnos Mariúpol, dadnos Kyiv. Ni los habitantes de Mariúpol, ni la gente de Kyiv puede hacer esto».



Añadió que incluso en ciudades ya ocupadas por los rusos, como Melitopol o Berdyansk, «cuando ellos (las tropas rusas) entran, la gente no se rinde. Los rusos levantan la bandera, la gente la baja. Mataron a un hombre, sí, la gente se escondió, pero por la noche salieron y volvieron a quitar la bandera. ¿Qué quieren? ¿Destruirnos a todos? Podemos cumplir el ultimátum solo cuando ya no estemos”, enfatizó el jefe del Estado ucraniano.



Mariúpol



La ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, centra la atención de la guerra con Rusia, en un asedio que se mantiene desde hace días y que tiene visos de prolongarse.



Unas 400.000 personas han estado atrapadas en Mariúpol durante más de dos semanas en medio de intensos bombardeos que han cortado los suministros centrales de electricidad, calefacción y agua, según fuentes locales.



Rusia llamó este domingo a las fuerzas ucranianas para que se rindieran y abandonaran «sin armas» Mariúpol, algo que Kyiv calificó de «delirio».



El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, dijo este lunes que la resistencia de Mariúpol, fuertemente bombardeada por los rusos hace días, está «salvando» a otras ciudades, como Dnipro, Kyiv y Odesa, del recrudecimiento de una ofensiva contra ellas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 319 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)