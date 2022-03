(VIDEO) Colombia: Gustavo Petro insta a repudiar invitación golpista

El líder de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, instó este sábado a todos los partidos políticos colombianos a rechazar la invitación al golpe de Estado hecha por el expresidente Álvaro Uribe y su formación Centro Democrático.



En su cuenta oficial de la plataforma Twitter Petro señaló que "es hora de defender la democracia de todos y de todas. Es hora de un cambio tranquilo"; tras imponerse su formación política en las elecciones legislativas del pasado domingo, victoria la cual Uribe intenta desconocer y boicotear.



El exmandatario en el periodo comprendido entre 2002-2010 rechazó los resultados comiciales develados por la Registraduría Nacional para renovar el congreso bicameral, los cuales arrojaron una contundente victoria a la coalición de fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda Pacto Histórico.





"Estas elecciones dejan toda la desconfianza (…). A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado" soslayó Uribe también en su cuenta de Twitter.A lo que se añade un comunicado emitido por Centro Democrático en el cual solicitan reconteo total de votos, con la debida revisión de cada tarjetón que pudo haber sido alterado por jurados.Pormenoriza el documento que "sin claridad el nuevo Congreso sería ilegítimo y muchos ciudadanos no podrían reconocer el resultado electoral".Desde el pasado domingo se han denunciado varias irregularidades asociadas al escrutinio preliminar, las cuales en gran medida afectaron al Pacto Histórico, pues entre otras cuestiones se conoció que en al menos en 28.000 mesas dicha coalición carecía de tan siquiera un voto.En tal sentido la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios Cabrera, señaló que dicha entidad no posee elementos suficientes para señalar la presencia de un fraude, pese a reconocer la existencia de numerosos errores.Ahondó la funcionaria que muchas de estas inconsistencias "se han ido corrigiendo y deben seguirse resolviendo en los escrutinios, que es la etapa en la que se consolidan los resultados oficiales y definitivos".Sin embargo, pese a sus declaraciones, y los datos aportados por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral que consolida el triunfo del colectivo liderado por Petro, Uribe expresó su rechazo.Ante lo cual el jefe de debate del Pacto, Roy Barreras, repudió las declaraciones del exdignatario, quien insinuó la existencia de vínculos entre dicha formación progresista y zonas controladas por el narcotráfico.Mientras, el presidente del país, Iván Duque, convocó para el próximo martes a la Comisión Nacional de Garantías Electorales, tras sostener que se presentaron situaciones controversiales en algunos lugares del país en votaciones de Senado, las cuales conllevan a procesos de preconteo y escrutinio que son responsabilidad de la Organización Electoral.