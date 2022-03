Zelenskiy dice a Israel que Rusia prevé una "solución final" para Ucrania

20 de Marzo - Volodymyr Zelenskiy estableció vínculos entre la "solución final" de Vladimir Putin para Ucrania y el exterminio nazi de los judíos mientras desafiaba a Israel por su fracaso en imponer sanciones a Rusia en un discurso intransigente ante la Knesset.



Hablando a través de un enlace de video, el presidente de Ucrania advirtió que la indiferencia costaba vidas y que no podía haber mediación entre el bien y el mal, mientras desafiaba a Israel tanto por la falta de sanciones como por el hecho de no acudir en ayuda de Ucrania con armas.



Advirtiendo a los israelíes que tendrían que vivir con sus desiciones, Zelenskiy, que es judío, dijo que el presidente de Rusia estaba librando una "guerra total, ilegítima, destinada a destruir a nuestro pueblo, nuestro país, nuestras ciudades, nuestra cultura y nuestros hijos". Todo lo que hace ucranianos a los ucranianos".



"Los rusos usan la terminología del partido nazi, quieren destruirlo todo", dijo. "Los nazis llamaron a esto 'la solución final' a la cuestión judía. Y ahora... en Moscú ... están usando esas palabras, 'la solución final'. Pero ahora está dirigido contra nosotros y la cuestión ucraniana".



Israel ha condenado la invasión de Ucrania, pero no ha acompañado a Occidente en la imposición de sanciones a Moscú. Bajo la ley israelí, solo pueden sancionar a un estado formalmente designado como enemigo. Israel también tiene un entendimiento con el Kremlin que permite a las fuerzas israelíes atacar los envíos de armas iraníes a Hezbolá en el Líbano u otra milicia respaldada por Irán en Siria, donde Rusia ha contenido al régimen de Bashar al-Assad.



El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha tratado de posicionar a su gobierno como mediador en las negociaciones de paz en curso, que hasta ahora han sido infructuosas.



Zelenskiy continuó diciendo: "Todo el mundo sabe que sus sistemas de defensa antimisiles son los mejores y que definitivamente pueden ayudar a nuestra gente, salvar vidas de los ucranianos, de los judíos ucraniano



"Nos dirigimos a usted y le preguntamos si es mejor brindar ayuda o mediación sin escoger un lado. Te dejaré decidir la respuesta a la pregunta, pero quiero señalarle que la indiferencia mata".



Si bien hay dudas significativas en Occidente sobre las conversaciones de paz, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, afirmó que el acuerdo sobre los términos de un trato, estaba "cerca". El gobierno turco también ha tratado de actuar como "mediador y facilitador". Çavuşoğlu dijo que había un "impulso" detrás de las negociaciones.



Se dijo que Kiev estaba abierta a cambiar su constitución, para abandonar las aspiraciones de unirse a la OTAN, pero quiere que Turquía, Alemania y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU actúen como garantes de cualquier acuerdo.



Çavuşoğlu, quien visitó Rusia y Ucrania esta semana para reunirse con sus homólogos, dijo: "Por supuesto que no es fácil de aceptar mientras la guerra continúa, mientras se mata a civiles, pero nos gustaría decir que todavía se está ganando impulso ... Vemos que las partes están cerca de un acuerdo".



Madre abraza a su hijo, que escapó de la sitiada ciudad de Mariúpol, a su llegada a la estación de tren de Lviv, en el oeste de Ucrania.