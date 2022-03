Sistema de internet satelital de Elon Musk ayuda a Zelensky a dominar los cielos

19 de Marzo - Los satélites de Elon Musk ayudan a Zelensky a dominar los cielos: el sistema de Internet del multimillonario estadounidense está permitiendo que los drones ucranianos impacten a los indefensos tanques de Putin.



"Hablé con @elonmusk. Le estoy agradecido por apoyar a Ucrania con palabras y hechos. La próxima semana recibiremos otro lote de sistemas Starlink para ciudades destruidas", escribió Zelensky en ese momento.



Mientras tanto, siguen llegando más satélites de Musk.



Temprano el sábado en la mañana, otros 53 satélites de Internet Starlink fueron lanzados al espacio a través de un cohete desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, reforzando aún más la floreciente red de vigilancia.



SpaceX dijo el sábado que el cohete de 230 pies, apodado Falcon 9, lanzó los satélites a una órbita baja sin problemas.



Los ucranianos también están rcibiendo la ayuda de vehículos aéreos no tripulados PD-1 equipados con sensores infrarrojos. Con una longitud de 10 pies, los vehículos se están utilizando para recopilar información vital sobre los movimientos de las tropas rusas.



SpaceX dijo que el cohete de 230 pies, apodado Falcon 9, lanzó los satélites a una órbita baja sin problemas.



La unidad de drones ucraniana utiliza un sistema 'Delta', que se ha perfeccionado en los últimos años con la ayuda de asesores occidentales.



Se puede acceder a él desde computadoras portátiles básicas, y tiene un software de "conciencia situacional" instalado, que crea un mapa interactivo utilizando imágenes de drones, satélites, inteligencia humana y sensores para construir una imagen física para ayudar a rastrear al enemigo.



Se cree que el sistema, que se dice que está a la par con una tecnología similar de la OTAN, se probó en el ejercicio militar Sea Breeze, que tuvo lugar en el Mar Negro en 2021, que involucró a los Estados Unidos, Ucrania y otros 30 países.



Los ucranianos han perfeccionado el sistema con la ayuda de los países occidentales, que han proporcionado comunicaciones de radio superiores a la tecnología de la era soviética. Se dice que Estados Unidos ha gastado millones de dólares en el sistema para protegerse contra la piratería rusa.



Starlink, en el momento la aplicación más popular en Ucrania, con más de 100.000 descargas en las pocas semanas desde que se puso en marcha, utiliza terminales que se asemejan a platos de televisión equipados con antenas, que hasta ahora han abordado preocupaciones con los satélites montados en techos para permitir a los ciudadanos de Ucrania acceder a Internet por satélite en áreas rurales o desconectadas.



Ucrania ha recibido hasta ahora miles de antenas de las compañías de Musk y aliados europeos, que el ministro de transformación digital del país, Mykhailo Fedorov, dijo que la tecnología ya ha demostrado ser "muy efectiva", en una entrevista con The Washington Post el viernes.



"La calidad del enlace es excelente", dijo Fedorov, de 31 años al periódico. desde un lugar no revelado del país, en una entrevista remota que fue posible gracias a una conexión Starlink.



"Estamos utilizando miles, en el área de miles de terminales, con nuevos envíos que llegan cada dos días", reveló el funcionario, hablando sobre cómo los satélites han demostrado ser fundamentales para ayudar a los ciudadanos y líderes a comunicarse, a medida que el Kremlin continúa sus ataques a gran escala en ciudades de toda Ucrania.



Poco después de la invasión, Fedorov, quien también se desempeña como viceprimer ministro del país, había enviado un tweet a Musk, pidiéndole que se le diera acceso a las estaciones de Starlink.



Musk, respondió pocas horas después: "El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Hay mas terminales en camino".



En cuestión de días, llegaron a Ucrania, camiones que transportaban terminales Starlink, así como adaptadores que proporcionan energía a través de encendedores de cigarrillos en automóviles o paquetes de baterías, y una función de roaming para garantizar que las personas estén conectadas mientras viajan a un lugar seguro.



Starlink utiliza miles de satélites pequeños a unas 340 millas alrededor de la superficie de la Tierra.



Las estaciones base en la tierra, envían ondas de radio a los satélites, que las transmiten a un terminal de antena parabólica, de regreso al planeta.



El objetivo del sistema es llevar el acceso a Internet a las zonas rurales mal conectadas del mundo. Ha permitido que las conexiones a Internet viajen con más velocidad, debido a que viajan a través del espacio.



La órbita inferior de Starlink, permite que las señales viajen aún más rápido.



























Talked to @elonmusk. I'm grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities,' Zelensky wrote at the time.



Meanwhile, more Musk satellites are still coming.



Early Saturday morning, a further 53 Starlink internet satellites were launched into space via rocket from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, further bolstering the burgeoning surveillance network.



SpaceX said Saturday that the 230-foot rocket, dubbed the Falcon 9, launched the satellites into low orbit without a hitch.



The Ukrainians are also enlisting the help of PD-1 unmanned aerial vehicles fitted with infrared sensors. With a wingspan of 10 feet, the vehicles are being used to collect vital information on the movements of Russian troops.



The Ukrainian drone unit uses a 'Delta' system, which has been perfected in recent years with the help of Western advisers.



It can be accessed by basic laptops, and has a 'situational awareness' software installed, which creates an interactive map using images from drones, satellites, human intelligence and sensors to build a physical picture to help in tracking the enemy.



The system, which is said to be on par with similar NATO technology, is believed to have been tested in the Sea Breeze military exercise held in the Black Sea in 2021, which involved the USA, Ukraine and 30 other countries.



The Ukrainians have perfected the system with the help of Western countries, who have provided radio communications superior to Soviet-era technology. The US is said to have spent millions of dollars on the system to protect against Russian hacking.