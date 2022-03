Reino Unido revoca la licencia del canal ruso Rusia Today. "Es una herramienta de desinformación del Kremlin"

Credito: Web

18-03-22.-El regulador británico de los medios de comunicación revocó el viernes la licencia del canal de televisión RT, respaldado por Rusia, para emitir en el Reino Unido, señalando sus vínculos con el Kremlin.



El regulador británico, Ofcom, dijo en un comunicado que RT recibe financiación del Estado ruso, que ha lanzado una guerra contra Ucrania y ha reprimido el periodismo independiente.



Ofcom dijo no estar convencido de que RT pueda ser una emisora responsable y revocó su licencia con efecto inmediato.



El organismo ha dicho que su investigación ha tenido en cuenta la relación de RT con el Gobierno ruso.



“Ha constatado que RT está financiada por el Estado ruso, que ha invadido recientemente un país soberano vecino”, dijo.



“También tomamos nota de las nuevas leyes en Rusia que efectivamente criminalizan cualquier periodismo independiente que se aparte del relato informativo del propio Estado ruso, en particular en relación con la invasión de Ucrania”.



A la luz de esto, es imposible que RT cumpla con las normas de imparcialidad del código de radiodifusión británico, dijo.



RT, que actualmente no emite en Reino Unido debido a las sanciones de la UE, calificó la decisión de injusta.



“Ofcom ha demostrado al público británico, y a la comunidad reguladora internacional, que a pesar de una fachada bien construida de independencia, no es más que una herramienta del Gobierno, que se pliega a su voluntad de supresión de los medios de comunicación”, dijo a Reuters Anna Belkina, subdirectora de RT.



Reino Unido, que ha acusado a RT de ser una herramienta de una campaña de desinformación del Kremlin en el pasado, pidió a Ofcom el mes pasado que tomara medidas contra RT si fuera necesario.



Las autoridades rusas dicen que RT es un vehículo para que Moscú compita con el dominio de las empresas de medios de comunicación globales con sede en Estados Unidos y Reino Unido que, según Moscú, ofrecen una visión parcial del mundo.



Por otra parte, Ofcom tiene actualmente 29 investigaciones en curso sobre la imparcialidad de RT en relación con la cobertura de la guerra.

