(VIDEO) Colombia: Denuncian fraude en las recientes elecciones legislativas

Agrupaciones políticas colombianas iniciaron una operación para denunciar varios casos de delitos electorales y fraudes cometidos en los comicios legislativos del pasado domingo.



El senador por el partido Comunes, Julián Gallo, declaró en su cuenta en la red social Twitter que gracias a la operación antifraude se lograron recuperar 124.706 votos en preconteo para su partido, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE)



"Exigimos reconteo absoluto de votos con presencia de veedores internacionales. Autoridades judiciales investigar #FraudeElectoral", agregó.





Asimismo, representantes de Pacto Histórico denunciaron fraude en más de 30.000 mesas de votación, donde los resultados electorales fueron amañados para presentar que la coalición no recibió apoyo de votantes.Por su parte, la circunscripción de Comunidades Afro a la Cámara de Representantes ha evidenciado con pruebas varios delitos electorales tras las alertas que varios ciudadanos comunicaron al no aparecer contabilizados sus votos en la web de la Registraduría Nacional.A su vez, el abogado y candidato electo a la Cámara de Bogotá por el Polo Democrático, perteneciente a la coalición Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, indicó que no solo no le contaron 29.000 mesas en el preconteo a su filiación política, sino que a todos los partidos le aparecen mesas con cero votos, "son miles, por fortuna los jurados hicieron bien la tarea. En el escrutinio sabremos la verdadera composición del Senado", dijo.También la concejala de Bogotá por Colombia Humana-Unión Patriótica (UP) y vicepresidenta de la junta de coordinación nacional de esa agrupación política, igualmente integrada en el Pacto, Susana Muhamad, anunció que se han recuperado 486.000 votos para el Senado por parte de su coalición, lo que acerca a casi tres millones de votos, lo que implican tres curules adicionales."Que siga el puesto de mando unificado de control electoral del Pacto. Vamos a seguir haciendo el trabajo y que el escrutinio sea un éxito para que haya verdad electoral en Colombia", agregó.De igual manera, el senador y candidato presidencial por el Pacto, Gustavo Petro, ratificó que se recuperaron votos para su coalición de cara al Senado que no se reportaron. "A los abogados escrutadores les pido cuidar la votación de Fuerza Ciudadana, hubo fraude contra ellos", instó.Movimientos políticos afiliados al Pacto Histórico anunciaron que presentarán una iniciativa para recuperar hasta 500.000 votos y al menos dos curules dentro de las cámaras legislativas.El registrador nacional, Alexander Vega Rocha, explicó en conferencia de prensa que se detectaron algunos errores en los formularios E-14, y los mismos se corregirán en las comisiones escrutadoras."Si hubo dolo por parte de algunos jurados, esas actuaciones serán puestas en conocimiento de la Fiscalía", precisó. De igual forma, ratificó que "los colombianos deben tener plena confianza en sus instituciones".Las denuncias sobre el gigantesco fraude en las elecciones legislativas del 13 de marzo llamaron la atención de la comunidad nacional e internacional y de organismos veedores del debate electoral. Algunos especialistas sostienen que al Pacto Histórico le habrían robado cerca de medio millón de votos.Esta fuerza política de inmediato lanzó la Operación Anti Fraude y para ello actúan en conjunto con Fuerza Ciudadana, del departamento del Magdalena, la cual también recuperaría el umbral y «ganaría curules escamoteadas por los ladrones de votos enquistados en las autoridades electorales colombianas», según indicó el blog del Partido Comunista Colombiano.