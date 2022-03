Pedido de Zelenskyy causa dolor y empatía en estadounidenses

16 de Marzo - El apasionado discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ante el Congreso de Estados Unidos, en el que pidió más asistencia para una nación y un pueblo asediados por la guerra, provocó el miércoles empatía, dolor, frustración y —en algunos casos— enojo entre los estadounidenses.



Miles de personas en todo el país publicaron en redes sociales el discurso de Zelenskyy, y expresaron el dolor que les provocaron las imágenes que compartió el mandatario de niños ensangrentados en los hospitales, cuerpos tendidos en las calles, las fachadas destruidas de edificios residenciales y una fosa común en donde se está enterrando a las víctimas del conflicto.



Muchos quedaron impactados con la declaración de Zelenskyy de que "no le veo sentido a la vida si no puedo detener la muerte".



Eric Bottoms, un inversionista de North Little Rock, Arkansas, dijo después de ver el discurso que Estados Unidos tiene una obligación de proteger a los ciudadanos de Ucrania debido a que el presidente ruso Vladimir Putin los "ataca deliberadamente".



"Moralmente, es lo correcto", dijo Bottoms, quien comparó la relativa falta de acción con no haber detenido las primeras agresiones de la Alemania nazi el siglo pasado. "Si hubiéramos hecho algo antes, ¿cuántas vidas se habrían salvado?"



En Streecha, un pequeño restaurante de la ciudad de Nueva York que ofrece comida típica de Ucrania, un pequeño grupo de trabajadores vio la transmisión en vivo de las declaraciones de Zelenskyy. El gerente del comedor, Dmytro Kovalenko, salió de Ucrania rumbo a Estados Unidos en 2014, después de la invasión rusa a Crimea.



Kovalenko dijo que aún cree que su país podría ganar la guerra si Estados Unidos le brindara más ayuda, como defensas antiaéreas o estableciendo una zona de exclusión aérea. Estados Unidos ha descartado, de momento, esta última opción por temor a escalar el conflicto.



"Estados Unidos demostró ser nuestro amigo y aliado al brindarnos ayuda", dijo Kovalenko. "Tal vez pueden hacer más. Esperamos que hagan más. Pero al menos ya han demostrado que son nuestros amigos".



Zelenskyy hizo referencia a Pearl Harbor y a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 cuando pidió al Congreso que hiciera más para ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. También hizo un llamado a intensificar las sanciones financieras sobre Moscú.



Zelenskyy "apeló a la experiencia estadounidense con el terrorismo, dirigiéndose así directamente a los votantes estadounidenses", señaló Oleh Kotsyuba, un académico de 41 años del Instituto de Investigación Ucraniana de Harvard que es originario de Ucrania.