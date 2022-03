Estrella rusa del Bolshoi se pasa al Ballet Neerlandés tras denunciar invasión a Ucrania

Olga Smirnova Credito: Web

16-03-22.-Una de las estrellas de Ballet Bolshoi de Moscú, la bailarina rusa Olga Smirnova, anunció este miércoles su incorporación al Ballet Nacional Neerlandés, tras haber denunciado públicamente la invasión rusa de Ucrania porque no podía "permanecer indiferente ante esta catástrofe mundial".



En un comunicado, la compañía neerlandesa señaló que la denuncia pública de la artista rusa hacía "insostenible" mantener su trabajo en su país y le dio la bienvenida a Países Bajos y al Ballet Nacional Neerlandés (Het Nationale Ballet), que está "encantado" con la llegada de "una bailarina tan inspiradora".



A través de Telegram, Smirnova se había declarado "en contra de la guerra con todas las fibras de su alma" y aseguró que, aunque "nunca pensó que se avergonzaría de Rusia", ahora siente que con la invasión "se ha trazado una línea que separa el antes y el después".



"Seguimos viviendo como si fuera el siglo XX, aunque hayamos pasado formalmente al siglo XXI. En un mundo moderno e ilustrado, espero que las sociedades civilizadas resuelvan los asuntos políticos solo mediante negociaciones pacíficas", indicó la bailarina, uno de cuyos abuelos es ucraniano.



"Puede que no estemos en el epicentro del conflicto militar, pero no podemos permanecer indiferentes ante esta catástrofe mundial", destacó.



En el comunicado, Smirnova aseguró que llevaba un tiempo considerando un cambio de aires en su carrera como bailarina y que "las circunstancias actuales han acelerado este proceso".



Se declaró fan del coreógrafo residente del Ballet Nacional Holandés, Hans van Manen, y de la maestra de ballet Larissa Lezhnina.



"Olga Smirnova es una bailarina excepcional a la que admiro mucho. He seguido su carrera con gran interés durante muchos años. Es un privilegio tenerla bailando con nuestra compañía en Países Bajos, aunque las circunstancias que han impulsado este traslado sean increíblemente tristes", manifestó el director del Ballet Nacional Holandés, Ted Brandsen.



Smirnova debutará interpretando el papel principal del ballet ruso "Raymonda" en su estreno el 3 de abril.



