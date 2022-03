Ucrania rechaza idea de Rusia de una neutralidad basada en modelo austriaco o sueco

El asesor presidencial ucraniano, Myjailo Podoliak Credito: Web

16-03-22.-Ucrania reclama en las negociaciones que lleva a cabo con Rusia que se establezca un modelo de neutralidad propio para su país y no uno basado en el de otros países como Suecia o Austria, que tienen ejército propio pero no pertenecen a la OTAN.



«El modelo de neutralidad de Ucrania solo puede ser ucraniano», dijo este miércoles de forma tajante Mykhailo Podoliak, al asesor del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y miembro de la delegación ucraniana en las negociaciones con Moscú, según la agencia Interfax-Ukraine.



Podoliak se refirió con estas declaraciones a las realizadas anteriormente por el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, que habló de la posibilidad de que Ucrania se convierta en un estado neutral y desmilitarizado, al estilo de Austria o Suecia.



«Entendemos el intento de la otra parte (Rusia) de seguir siendo el lado proactivo en el proceso de negociación, de ahí las palabras sobre los modelos de neutralidad sueco o austriaco», explicó el asesor de Zelenski.



«Pero Ucrania ahora está en un estado de guerra directa con la Federación Rusa. Por lo tanto, el modelo a seguir solo puede ser ‘ucraniano’ y solo sobre garantías de seguridad verificadas legalmente. Y no hay otros modelos u opciones «, reiteró Podoliak.



Ello significa además que Ucrania necesita «garantías de seguridad absolutas» por parte de Rusia, que ordenó la invasión del país el pasado 24 de febrero.



El asesor apostó por un acuerdo «efectivo» y no sólo «protocolario».



Y eso «significa que los garantes del acuerdo no se queden al margen en el caso de que se produzca un ataque a Ucrania, como lo hacen hoy», subrayó.



«Ucrania ya no quiere depender de procedimientos burocráticos que permitan o no cerrar el cielo para defenderse de los misiles de crucero. Necesitamos garantías directas y estrictas de que el cielo se cerrará definitivamente», agregó Podoliak.



Igualmente recordó que su país no ha sido un estado que atacara o planeara atacar a sus vecinos, como ha hecho Rusia, «por lo que hoy Ucrania quiere tener un grupo de aliados realmente poderoso con garantías de seguridad claramente definidas», concluyó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 264 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)