Hijo del sanguinario paramilitar ‘Jorge 40’ gana una curul para las víctimas en el Congreso

14-03-22.-Las curules de paz, dieciséis escaños de la Cámara de Representantes de Colombia reservados por primera vez para víctimas del conflicto armado, quedaron en manos de personas con vínculos muy claros con políticos tradicionales, con dudosa financiación e incluso un o es para el hijo de uno de los grandes jefes paramilitares.



De estos 16 espacios para víctimas, seis tienen cuestionamientos de alguna forma y se han enfrentado en situación de superioridad a víctimas del conflicto que han hecho campaña con sus propios medios y llegando a zonas donde han puesto en peligro su vida.



"Ha sido un proceso de revictimización porque no ha habido mínimos de garantías electorales para los candidatos", asegura a Efe la analista de la Fundación Paz y Reconciliación Daniela Garzón, quien subraya que no se ha garantizado que "todos arranquen en el mismo punto".



Muchos de estos candidatos han sido elegidos con apenas 10.000 votos, lo que hacía muy sencilla la trampa, y además, la ley que habilitaba estas curules se aprobó a finales del año pasado y "no se tomó el tiempo" para "garantizar los derechos de las víctimas", según Garzón.



No había un margen claro de quién podía ser candidato, recuerda la analista, por lo que se dio pie a que gente muy dudosa entrase en la competencia.



EL HIJO DE JORGE 40



En este sentido, ha sido conocida la candidatura -que finalmente fue electa- de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de uno de los más sanguinarios jefes paramilitares, "Jorge 40", quien mantuvo su aspiración a ocupar este asiento a pesar de ser descendiente de un victimario ya que las instituciones lo reconocen como víctima de la guerrilla.



Mientras sus rivales han visto restringidos sus movimientos por seguridad ante la presencia de actores armados en la zona norte del país, Tovar ha recorrido las áreas rurales sin problemas ni restricciones.



"En Colombia no existen los delitos de sangre; las responsabilidades, en nuestro sistema, son individuales. Por ello, no tengo por qué asumir cargas o señalamientos que además de ser injustificados, carecen de veracidad", se defendió Tovar de las críticas.



Melba Mieles, una candidata que se enfrentó a él en las urnas y que es víctima de su padre, quien asesinó a sus dos progenitores, se siente decepcionada de que haya ganado "la mafia" y el "narcoterrorismo".



"No hay claridad de quién va a defender ahora los derechos de las víctimas", lamenta en declaraciones a Efe, y denuncia que Tovar ganó a base de compra de votos y de amenazas, en zonas donde ellos no pudieron entrar por el paramilitarismo.



Tras la elección y la exposición a la que se han sometido, siente "miedo y temor de toda índole". "A partir de hoy, estamos completamente vulnerables", dice.



LOS QUE TRIUNFARON



En contraposición, varios líderes sociales como Orlando Castillo, un sociólogo que promovió el Espacio Humanitario Puente Nayero en una zona rural de Buenaventura (suroeste), o Gerson Lisímaco Montaño, líder afro de la Corporación de redes de Consejos del Pacífico Sur Recompensar, en Nariño, fueron elegidos.



La organización feminista Narrar para Vivir, que lleva años defendiendo los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista y sexual en los Montes de María (norte), donde la violencia paramilitar se cebó con las mujeres, se hizo con la curul de esta zona caribeña, aunque en vez de salir elegida la mujer de la dupla, Mayerlis Angarita, sacó más votos su compañero Luis Ramiro Ricardo Buelvas.



