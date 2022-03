Rusia prohíbe acceso a Instagram, por “llamados a violencia”

12 de Marzo - Los reguladores de Rusia anunciaron el viernes que los usuarios rusos de internet ya no podrán acceder a Instagram, alegando que la plataforma está siendo utilizada para llamar a la violencia contra los soldados rusos.



La medida representa la acción más reciente por parte de Moscú para restringir el acceso a las redes sociales extranjeras.



El regulador de comunicaciones y de medios, Roskomnadzor, dijo en un comunicado que restringirá el acceso a nivel nacional de Instagram porque la plataforma está propagando "llamados a cometer actos violentos contra ciudadanos rusos, incluyendo personal militar".



Roskomnadzor citó específicamente un tuit publicado el jueves por el portavoz de Meta, Andy Stone, en el que daba a conocer un comunicado de la empresa que señalaba que había "permitido formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas sobre el discurso violento, como la frase ‘muerte a los invasores rusos’".



El comunicado de Stone siguió a un reporte de la agencia Reuters de que Meta estaba haciendo un cambio temporal a su política de discurso de odio a fin de permitir que los usuarios de Facebook e Instagram de algunos países incitaran a la violencia contra los rusos y los soldados rusos en el contexto de la invasión de Ucrania.



El comunicado acotó, sin embargo, que la compañía "seguirá sin permitir los llamados creíbles a la violencia contra civiles rusos".



La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, que también es propietaria de Instagram, defendió el viernes lo que describió como una decisión temporal "tomada en circunstancias extraordinarias y sin precedentes".



"Quiero ser muy claro: Nuestras políticas están enfocadas en proteger el derecho de expresión de las personas como expresión de autodefensa en reacción a una invasión militar de su país", señaló Nick Clegg, presidente de asuntos globales de Meta, en un comunicado emitido el viernes.



"El hecho es que, si aplicáramos nuestras políticas de contenido estándar sin ningún ajuste, ahora estaríamos eliminando contenidos de ucranianos comunes y corrientes que expresan su resistencia y furia contra las fuerzas militares invasoras, lo que sería considerado, con razón, como inaceptable", añadió Clegg.



Hizo notar que la política sólo se aplica en Ucrania y que la compañía no ha cambiado sus políticas contra el discurso de odio dirigido al pueblo ruso.



Rusia ya bloqueó el acceso a Facebook, lo restringió para Twitter y tipificó como delito la propagación intencional de lo que Moscú considera reportes "falsos", todo esto como parte de las medidas emprendidas por el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin contra las redes sociales y medios de comunicación, como la cadena BBC.



En tanto, las grandes compañías tecnológicas han impedido que los medios de comunicación estatales rusos utilicen sus plataformas para divulgar propaganda e información falsa, sobre todo para los usuarios europeos.



YouTube dijo el viernes que bloqueó el acceso a nivel internacional a los canales relacionados con los medios patrocinados por el Estado ruso. Previamente había impedido el acceso a dichos medios, específicamente a RT y Sputnik, en Europa.



YouTube, que es propiedad de Google, anunció la decisión en una publicación en Twitter, señalando que si bien el cambio es con efecto inmediato, tomaría tiempo para que los sistemas lo vayan implementando. Dijo que también tardaría en eliminar el contenido sobre la invasión rusa de Ucrania que "minimice o trivialice los eventos violentos bien documentados".



El Kremlin se refiere a la invasión como una "operación militar especial" y no como una guerra. YouTube había dejado de transmitir sus anuncios en Rusia. Ahora, está extendiendo eso a todas las formas en las que genera dinero en la plataforma en Rusia.



Meta también ha excluido a medios estatales rusos de Instagram y Facebook.