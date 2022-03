Facebook, Instagram y WhatsApp dejarán circular los mensajes de odio contra Rusia y sus ciudadanos

Meta Platforms, empresa propietaria de Facebook, Instagram y Whatsapp, permitirá que los usuarios de sus redes sociales en países de Europa del Este puedan publicar mensajes escritos y gráficos que llamen a la violencia contra los soldados rusos e inciten a la muerte de Vladimir Putin. Por su parte, la Federación Rusa anunció acciones contra casa matriz de Facebook por instar «al asesinato» de ciudadanos de ese país.



La información fue revelada a través de mails internos de la compañía de Mark Zuckerberg a los que tuvo acceso la agencia Reuters, y luego la compañía no tuvo más remedio que reconocer que hubo un cambio temporal en sus políticas de incitación al odio.



Una excepción «temporal» a las reglas de Meta



"Como resultado de la invasión rusa de Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas, como un discurso violento como ‘muerte a los invasores rusos’. Todavía no permitiremos llamadas creíbles a la violencia contra los civiles rusos", dijo un portavoz de Meta en un comunicado.



Es decir que los moderadores de la red permitirán los llamados a la muerte de los líderes a menos que contengan otros objetivos o tengan dos indicadores de credibilidad como la ubicación o el método, según aclaraba un mail.



De hecho, por estos días, en Instagram y Facebook son publicados mensajes que piden la muerte de Putin y del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, algo que históricamente fue censurado por quienes monitorean las denuncias de usuarios.



La permisividad "temporal" para incitar al odio rige en Armenia, Azerbaiyán, Estonia, Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania.



«Permitir el discurso violento T1»



En el correo electrónico enviado recientemente a los moderadores, Meta destacó un cambio en su política de incitación al odio tanto hacia los soldados rusos como hacia los rusos en el contexto de la invasión.



«Estamos emitiendo una concesión del espíritu de la política para permitir el discurso violento T1 que de otro modo sería eliminado bajo la política de Discurso de Odio cuando: (a) se dirija a soldados rusos, EXCEPTO prisioneros de guerra, o (b) se dirija a rusos donde sea claro que el contexto es la invasión rusa de Ucrania (por ejemplo, el contenido menciona la invasión, la autodefensa, etc.)», dijo en el correo electrónico.



«Estamos haciendo esto porque hemos observado que en este contexto específico, los ‘soldados rusos’ se utilizan como representantes del ejército ruso. La política de Discurso de Odio continúa prohibiendo los ataques contra los rusos», decía el mail.



La respuesta de Rusia



Luego de que surgió el escándalo, la embajada de Rusia en los Estados Unidos exigió que Washington detuviera las «actividades extremistas» de Meta.



«Los usuarios de Facebook e Instagram no dieron a los propietarios de estas plataformas el derecho de determinar los criterios de verdad y enfrentar a las naciones entre sí», dijo la embajada en Twitter en un mensaje.



La semana pasada, Rusia prohibió Facebook en represalia por la censura las cadenas de noticias rusas. También tomó medidas contra las empresas de tecnología, incluido Twitter.



Con información de Página 12.