(VIDEOS) Embajador de Rusia en Venezuela: "La OTAN es un bloque agresivo y ofensivo"

"No tenemos objetivo de cambiar el gobierno de Ucrania", así lo aseguró este jueves 10 de marzo Sergey Mélik-Bagdasárov, embajador de Rusia en Venezuela, sobre la "operación militar especial" que el gobierno de Rusia lleva a cabo en el país vecino y la cual ni puede ser denominada como guerra e invasión.



Durante una entrevista en Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión, el diplomático agregó que la referida operación tampoco tiene como fin ocupar Ucrania. Sergey Mélik-Bagdasárov reiteró que tres son los objetivos de este proceso llevado a cabo contra el territorio ucraniano.





Dijo que el primero es defender y garantizar la seguridad a las reconocidas repúblicas del Donetsk y Luhansk, segundo, desnazificación y, tercero, la desmilitarización de aquella nación."No podemos tolerar la ideología nazi porque es una ideología anti-rusa. Los más crueles nazis tenían sangre judía", mencionó el representante ruso sobre el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien posee orígenes de esta religión.Agregó, además, que esta operación está fundamentada en el artículo 51 de la Carta de la Naciones Unidas el cual prevé el derecho de un Estado para la autoprotección. Ante esto, afirmó que Ucrania no puede adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) puesto que, sostiene, el bloque prepara acciones de agresión contra Rusia."Es imposible aceptar la decisión de Ucrania con la OTAN porque es nuestro vecino. La historia contemporánea nos muestra que es un bloque agresivo, ofensivo. Tiene intenciones más que agresivas contra nuestro país", aseguró ."En ningún momento Vladimir Putin ha amenazado con utilizar armas nucleares en Ucrania. Pero sí podemos responder si somos atacados de esa forma", destacó el alto funcionario ruso. Y asegura que aunque hay sanciones que afectan mucho como las deportivas o recreativas, "Rusia resistirá, no tengo duda de ello (...) Rusia puede superar todas las sanciones y embargos promovidos por Estados Unidos y occidente", apunta.También, añadió el diplomático que en territorio ucraniano existían más de 20 laboratorios biológicos y químicos (ya destruidos) financiados por Estados Unidos. Lamentó, igualmente, la existencia de programas para fabricar "bombas sucias" y armas nucleares.Recriminó que las personas aseguren que los bombardeos en hospitales y/o escuelas sean resultado de bombas rusas y no ucranianas, y si fuera el caso, sostiene que se concreta el objetivo porque los "paramilitares ucranianos" los utilizan como guarida."Hay mucho material falso en las redes, publican muchos elementos visuales de algunos videojuegos o usan fotos de otros conflictos (...) Las ciudades que no quieran entregarse, no las bombardeamos. Abrimos los corredores humanitarios, pero los mismos nazis aprovechan para matar a sus propios ciudadanos y bombardear los mismos corredores", sentenció.Respaldo venezolano y acercamiento con EEUUSergey Mélik-Bagdasárov aprovechó la ocasión para agradecer el respaldo irrestricto del gobierno venezolano hacia la operación militar especial de Rusia contra Ucrania.Sobre la conversación llevada a cabo por diplomáticos estadounidenses en Miraflores, el funcionario ruso aplaude que el gobierno norteamericano reconociera sus "errores" al momento de aplicar las sanciones contra Venezuela."No vemos ningún tipo de acercamiento. Vemos que por fin EEUU ha reconocido sus propios errores con sus políticas coercitivas y agresiones contra Venezuela. Todas estas agresiones contra Venezuela salieron totalmente inútiles", finalizó.