Rusia ha sido criticada por noticias falsas, por señalar que sobreviviente de Mariúpol es una bloguera de cosméticos

10 de Marzo - Rusia ha sido criticada por vender "noticias falsas" después de afirmar que una sobreviviente embarazada del atentado en el hospital de Mariupol era una bloguera de belleza maquillada mientras el Kremlin intenta desesperadamente negar atacar a las madres y sus bebés.



Nadine Dorries, la secretaria de Cultura del Reino Unido, denunció un tweet de la embajada de Rusia en Londres que identificó a una paciente ensangrentada vista evacuando del hospital de maternidad Mariupol el miércoles por la noche como 'Marianna', una bloguera de belleza de la ciudad.



El tuit, que desde entonces ha sido eliminado por violar las "pautas de la comunidad" de Twitter, afirmó que la bloguera "jugó" el papel de dos víctimas en fotos que, según dijo, fueron tomadas por un "propagandista", que en realidad es fotógrafo de Associated Press.



Se produce después de que Sergey Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, dijera en una conferencia de prensa más temprano en el día que el hospital era un "objetivo legítimo" porque no había pacientes en él en el momento del ataque y que había sido ocupada por "extremistas" de la Brigada Azov, que defiende la ciudad.



Las imágenes y el video de la escena muestran claramente a varias mujeres embarazadas sacadas del hospital severamente dañado, con lesiones. Ucrania dijo que tres personas murieron en el ataque, incluida una niña de seis años, mientras que otras 17, incluido el personal del hospital, resultaron heridas.



En la misma conferencia de prensa, Lavrov afirmó que Rusia "nunca atacó a Ucrania" y denunció la protesta internacional por el ataque al hospital, como "patética". El presidente Volodymyr Zelensky, describió el bombardeo como un "crimen de guerra", mientras que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, lo calificó de "depravado".



Lavrov habló en medio de una serie de desinformación del Kremlin en las últimas 48 horas, destinada a justificar la decisión de Putin de invadir Ucrania, al tiempo que buscaba minimizar el papel de Rusia como instigador del conflicto.



La mujer embarazada fue fotografiada evacuando el hospital de maternidad de Mariupol el miércoles en la noche, luego de que fue atacada varias veces por bombarderos rusos en lo que Ucrania llamó un "crimen de guerra".