EEUU replantea relaciones con Venezuela, Irán y Arabia Saudita

10 de Marzo - Estados Unidos tiene a distancia desde hace tiempo a tres países petroleros --Venezuela, Irán y Arabia Saudí--, pero ahora busca un acercamiento en momentos en que los precios del combustible se disparan por las nubes en medio de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania.



No está claro, no obstante, si la diplomacia estadounidense podrá conseguir más crudo lo suficientemente rápido como para atenuar la escasez actual o lograr que naciones que alguna vez despreció renuncien a beneficiosas relaciones comerciales con Rusia.



Para el gobierno de Joe Biden, un acercamiento con las tres naciones petroleras podría ayudar a estabilizar los precios del gas y el petróleo, y a inclinar a esos países más hacia Occidente, distanciándose de Rusia y China. Pero el presidente estadounidense también se expone a que esos países rechacen la mano que les tiende y a ser cuestionado por buscar un acercamiento con gobiernos acusados de abusos a los derechos humanos y de violencia.



"Nos interesa mantener suministros de energía estables, incluso a través de gestiones diplomáticas", declaró el secretario de estado Antony Blinken el miércoles. "Tenemos múltiples intereses y usamos la diplomacia para tratar de satisfacerlos".



El tono usado representó un cambio respecto al pronunciamiento de Biden al asumir la presidencia, cuando dijo que los valores democráticos serían pilares de su política internacional.



Arabia Saudí se benefició en los últimos años de una alianza con Rusia, otro gran productor de petróleo, para contener el suministro de ese combustible y de gas natural y mantener los precios altos.



Biden se comprometió a aislar al príncipe heredero Mohammed bin Salman y al resto de la familia real saudí por abusos que incluyen el asesinato en el 2018 del periodista Jamal Khashoggi, que residía en Estados Unidos.



"No sé hasta qué punto (Biden) estará dispuesto a someterse a semejante humillación", comentó el analista saudí David Ottaway en alusión a los esfuerzos de Washington por mejorar las relaciones con el príncipe Mohammed y con Arabia Saudí, el país que más posibilidades tiene de resolver el problema de suministros. "(Biden) Quería convertir a este tipo en un paria".



En lo que respecta a Irán y Venezuela, a Estados Unidos le gustaría encontrar formas de que el petróleo de ambos vuelva a fluir hacia su territorio. "El problema es que, en esta situación, el margen de maniobra de estos países aumenta significativamente", expresó Claudio Galimberti, analista de Rystad Energy.



"Irán pedirá muchas cosas para reanudar esa relación, lo mismo que Venezuela", pronosticó Galimberti. Además, les podría tomar tiempo aumentar su producción.