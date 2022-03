EEUU: Legisladores solicitan investigación penal para Amazon

9 de Marzo - Legisladores estadounidenses cumplieron el miércoles su promesa de solicitar una investigación penal para Amazon, pidiéndole al Departamento de Justicia que examine si el gigante tecnológico y sus ejecutivos obstruyeron al Congreso o violaron otras leyes federales en testimonio sobre sus prácticas competitivas.



La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes escaló la batalla bipartidista contra Amazon con una carta al secretario de Justicia Merrick Garland en la que refirió la causa para una pesquisa penal.



La carta dice que Amazon presentó conducta engañosa que pareció diseñada para "influenciar, obstruir o impedir" la investigación de la subcomisión en 2019-2020 sobre el dominio del mercado por parte de los gigantes tecnológicos.



Como ejemplo, la misiva menciona testimonio de un alto ejecutivo de Amazon que afirmó que la compañía no usaba los datos que colecta sobre negocios en su plataforma para competir con ellos y que no listaba sus propios productos en las búsquedas de los clientes antes de los resultados de esos negocios. Esas afirmaciones han sido contradichas por reportes noticiosos, dice la carta.



Los reportes han detallado las prácticas de Amazon de socavar a los negocios que venden en su plataforma produciendo "copias" o productos similares y fortaleciendo su presencia en el portal.



"Amazon intentó limpiar el testimonio impreciso con explicaciones cambiantes de sus políticas internas y rechazos de los reportes investigativos", dijeron los legisladores. "La comisión descubrió evidencia de exempleados de Amazon y vendedores y exvendedores en su sitio que corroboraron las afirmaciones de los reportes", dijo la carta.



"Luego que Amazon fue sorprendida mintiendo y con engaños repetidos, (la empresa) obstaculizó las gestiones de la comisión para descubrir la verdad", dice la carta firmada por el presidente de la comisión, el demócrata Jerry Nadler, y los líderes demócrata y republicano de la subcomisión antimonopolios.



Los portavoces de Amazon no respondieron de inmediato a un pedido de comentario sobre la decisión del panel. La compañía ha negado previamente que sus ejecutivos hayan engañado a la comisión.



El mercado de terceras partes de Amazon, donde negocios independientes listan millones de sus productos, es una parte enorme del negocio de la compañía. Tiene unos 2 millones de vendedores. Amazon dice que más de la mitad de los productos vendidos en su portal son de terceras partes.