Venezuela libera a dos estadounidenses

9 de Marzo - Uno de los dos estadounidenses que fueron liberados por Venezuela declaró el miércoles que la pesadilla de su familia llegó a su fin, pero que sus cinco compañeros que permanecen detenidos "merecen las mismas bendiciones".



En un comunicado enviado a The Associated Press, Gustavo Cárdenas expresó su felicidad de estar en casa después de pasar más de cuatro años encarcelado, lo que "ha causado mucho sufrimiento y dolor, mucho más de lo que puedo explicar con palabras".



Pero dijo que sigue rezando por sus cinco compañeros de la compañía petrolera Citgo que permanecen detenidos. También agradeció a las autoridades estadounidenses que ayudaron a lograr su liberación.



El gobierno venezolano puso en libertad a los dos estadounidenses en un intento por mejorar sus relaciones con Washington en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania.



Cárdenas quedó libre tras una visita secreta al país de altos funcionarios del gobierno estadounidense, en lo que fue el primer viaje de enviados de la Casa Blanca a la nación sudamericana en más de dos décadas. Las autoridades venezolanas liberaron también a Jorge Alberto Fernández, arrestado el año pasado por lo que Washington describió como "cargos falsos".



"Estos hombres son padres que perdieron valioso tiempo con sus hijos y con todos sus seres queridos, y sus familias han sufrido cada día de su ausencia", manifestó Biden en un comunicado.



Ambos ya se encuentran en Estados Unidos, informó el secretario de Estado, Antony Blinken.



La liberación ocurrió horas después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro diera indicios de su interés por mejorar las relaciones con Estados Unidos, en un momento en que la invasión de Rusia a Ucrania ha desatado preocupación en Washington por el aumento de los precios de la gasolina.



En un discurso televisado, Maduro pareció indicar que estaba dispuesto a acceder a las exigencias estadounidenses de reanudar las negociaciones con sus opositores como primer paso para cualquier alivio de las sanciones que el país miembro de la OPEP enfrenta desde hace años.



Los funcionarios estadounidenses no han señalado ningún otro resultado específico de las conversaciones, pero apuntaron que la liberación de los dos funcionarios refleja meses de trabajo para construir una relación entre las dos naciones, especialmente por parte de Roger Carstens, el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes.



Carstens hizo un viaje a Venezuela en diciembre que no resultó en la liberación inmediata de rehenes, pero que según altos funcionarios sirvió para establecer una relación de confianza y sentar las bases para el desenlace del martes. Regresó a Venezuela el fin de semana pasado con otros funcionarios del gobierno, entre ellos Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y el embajador James Story, que dirige la Unidad de Asuntos Venezolanos del gobierno estadounidense desde la vecina Colombia.



El gobierno de Biden la describió como la primera visita de un funcionario de la Casa Blanca al país desde que Hugo Chávez tomó las riendas del mismo a finales de la década de 1990, y una rara oportunidad para conversar sobre cuestiones políticas con el gobierno de Maduro. Un funcionario dijo que fue "un diálogo constructivo, diplomático pero muy sincero" y que no supuso ningún quid pro quo pero permitió al gobierno estadounidense compartir con Maduro su "visión del mundo".



Altos funcionarios del gobierno, que hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato en cumplimiento de las normas de la Casa Blanca, se negaron a explicar cómo fueron seleccionados Cárdenas y Fernández de entre los casi 10 estadounidenses detenidos en Venezuela. Pero sí indicaron que Carstens presionó para que se liberara a todos, y aún existe la posibilidad de nuevas liberaciones.



Cárdenas y otros cinco ejecutivos de Citgo, una subsidiaria con sede en Houston de la petrolera estatal venezolana PDVSA, habían estado detenidos en Venezuela desde 2017, año en el que fueron retenidos por agentes de seguridad con el rostro cubierto mientras participaban en una reunión en Caracas. Se les había pedido que viajaran al país para asistir a una reunión en las oficinas de PDVSA.



Fueron condenados a prisión por cargos derivados de un plan que nunca fue ejecutado para refinanciar unos 4.000 millones de dólares en bonos de Citgo ofreciendo una participación del 50% en el gigante petrolero como garantía. La fiscalía acusó a los directivos de tratar de beneficiarse del supuesto pacto.



El gobierno de Estados Unidos presionó para que fueran liberados, alegando que fueron enviados a prisión sin un juicio justo.



Además de los otros miembros del grupo de los Seis de Citgo, otros estadounidenses siguen detenidos en Venezuela. Dos exboinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, fueron arrestados por su participación en un confuso complot para derrocar a Maduro, y el exmarine estadounidense Matthew Heath fue detenido por cargos de armas.



Fernández fue arrestado cerca de la frontera con Colombia en febrero de 2021 tras ser encontrado con un dron, aparato cuyo uso está restringido en Venezuela. Fue acusado de terrorismo.



Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente director del organismo no gubernamental Foro Penal, indicó en un comunicado que el fin de una detención arbitraria debería celebrarse, pero advirtió de las consecuencias que puede tener un acuerdo como el que llevó a la liberación de Cárdenas.



"La excarcelación de cualquier preso político, cuando nace de un acuerdo entre actores políticos, y no del respeto a las leyes, confirma que desde el comienzo las razones de la detención no eran jurídicas ni válidas, sino políticas y, consecuentemente, arbitrarias y contrarias a los derechos humanos", dijo Himiob.



Las conversaciones del fin de semana se llevaron a cabo poco más de tres años después de que Estados Unidos rompiera relaciones con Maduro y reconociera al líder opositor Juan Guaidó como gobernante legítimo de Venezuela.



El diálogo se concretó después de meses de gestiones tras bambalinas por parte de intermediarios —cabilderos estadounidenses, diplomáticos noruegos y ejecutivos petroleros internacionales_, quienes han estado presionando para que Biden revise la hasta ahora infructuosa campaña de "máxima presión" que heredó de su predecesor Donald Trump para derrocar a Maduro, quien ha sido sancionado y está imputado en Nueva York.



Pero el impulso para el acercamiento con Maduro adquirió mayor urgencia tras la invasión de Rusia a Ucrania y las consiguientes sanciones que Estados Unidos le aplicó a Moscú. La crisis ucraniana promete generar un reacomodo en las alianzas mundiales y causar un aumento de los precios de la gasolina, agravando una inflación que ya se encuentra en su nivel más alto en cuatro décadas.



La semana pasada, importantes legisladores demócratas y republicanos empezaron a manifestar su apoyo a la prohibición de las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia como siguiente paso para castigar al presidente ruso Vladimir Putin por la invasión.



Venezuela es el principal aliado de Putin en América Latina y uno de los principales exportadores de petróleo. Su reincorporación a los mercados energéticos de Estados Unidos podría mitigar las repercusiones en las gasolineras de un embargo petrolero a Rusia. Pero las conversaciones en Caracas fueron rápidamente condenadas por senadores demócratas y republicanos.



La facción de la oposición venezolana respaldada por Estados Unidos insistió el miércoles en que sigue abierta a reanudar negociaciones con Maduro con el fin de fijar una fecha para realizar elecciones presidenciales y legislativas que sean imparciales y democráticas, y advirtió que cualquier reducción de sanciones debe venir acompañada por genuinos avances hacia la democracia.



"El levantamiento de cualquier medida de presión, si no está orientado a la democratización, sólo fortalecería al autoritarismo que hoy amenaza al mundo... Sólo una Venezuela con garantías democráticas, institucionales y de transparencia puede ser un proveedor energético confiable y eficiente para el mundo", expresó la facción.



___



García Cano informó desde Caracas y Goodman desde Miami.