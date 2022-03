Anonymous afirma haber hackeado canales de televisión rusos para mostrar imágenes de guerra en Ucrania

8 de Marzo - Después de declarar la semana pasada la "ciberguerra contra el Gobierno ruso", Anonymous afirma haber hackeado la televisión estatal rusa para emitir imágenes de la guerra en Ucrania.



El colectivo de piratas informáticos dijo que había atacado a Russia 24, Channel One y Moscow 24, incluidos otros sitios de streaming, para mostrar una cobertura independiente de la guerra en Ucrania cuando la invasión entraba en el duodécimo día.



"El colectivo de hackers Anonymous hackeó los servicios de streaming rusos Wink e Ivi (como Netflix) y los canales de televisión en directo Russia 24, Channel One, Moscow 24 para difundir imágenes de guerra desde Ucrania", tuiteó una cuenta asociada al grupo durante el fin de semana.



"Rusos de a pie están en contra de la guerra"



El tuit iba acompañado de un vídeo de lo que efectivamente parece ser material de guerra de Ucrania que interrumpe las emisiones de noticias rusas. Un mensaje al final afirma que "los rusos de a pie están en contra de la guerra", pidiendo el fin de la violenta invasión rusa de Ucrania.





Las cuentas de Twitter asociadas históricamente a Anonymous, la amorfa comunidad de activistas en línea, afirmaron estar detrás del ataque de los hackers, la cual calificaron como la "mayor operación de Anonymous jamás vista".





"Dicho esto, nos preocupa que algunos Gobiernos nos vean efectivamente como una amenaza y creen algún escenario para hacernos quedar mal (falsa bandera)", tuiteó el grupo a última hora del domingo.



"Solo queremos la paz, no la guerra", continuó Anonymous. "Ya hemos estado en el candelero antes. Hemos sido noticia muchas veces, pero nunca nada como lo que estamos viviendo ahora."



"Ciberguerra contra el Gobierno ruso"

Este no es el primer ataque de hackers a medios de comunicación rusos durante la invasión no provocada de Ucrania por parte de Moscú. La semana pasada, Anonymous dijo haber hackeado varios medios de comunicación rusos, entre ellos la agencia de noticias estatal TASS, Kommersant, Izvestia, Fontanka, Forbes y RBK.



El grupo también afirma haber hackeado otros objetivos notables, como la página web del Instituto de Investigación Espacial de Rusia.



Censura en Rusia de medios de comunicación

Las autoridades rusas han intensificado la presión sobre los medios de comunicación. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una nueva ley que permite condenar a penas de prisión de hasta 15 años a quienes distribuyan "noticias falsas" sobre el Ejército ruso.



El Kremlin ha estado diciendo a los rusos que la invasión es una "operación militar especial" y un ejercicio de mantenimiento de la paz, reprimiendo cualquier disidencia contra la guerra.



Los canales de propaganda rusos han estado afirmando que es una guerra civil la que ha estallado en Ucrania, dirigida por nacionalistas nazis espoleados por Occidente y la expansión de la OTAN.



Debido a la naturaleza del grupo Anonymous, es difícil atribuir un ciberataque a este grupo o incluso confirmar que alguien es miembro de un colectivo que está abierto a cualquiera que diga utilizar la piratería informática para una causa concreta.