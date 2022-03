Rusia dice que no ocupará Ucrania y que dejará que el pueblo decida su futuro

Rusia no tiene la intención de ocupar Ucrania y sus tropas se retirarán una vez hayan cumplido su objetivo en el país, donde el pueblo podrá decidir sobre su futuro, aseguró este viernes el embajador ruso ante la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Gennady Gatilov.



"Nuestro objetivo es la desnazificación del régimen y la desmilitarización de Ucrania de modo que tengamos garantías de que no habrá amenazas que provengan de Ucrania contra Rusia", declaró en una conferencia de prensa con corresponsales internacionales acreditados ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), reseñó EFE.



"No vamos a ocupar Ucrania y será el pueblo ucraniano el que decida sobre su futuro político", sostuvo el diplomático.



Vladímir Putin no se siente aislado



No obstante, recordó que, el Gobierno ruso ya ha reconocido a las regiones del este de Ucrania, Lugansk y Donestk, como independientes y que esto es un hecho consumado. Sobre el resto del país, indicó que será el pueblo el que decidirá sobre la manera en que quiere ser gobernado.



Al comentar los reveses diplomáticos que ha sufrido en los últimos días Rusia en los foros internacionales (por la invasión de Ucrania), el embajador negó que el Gobierno del presidente Vladímir Putin se sienta aislado, y opinó que la falta de apoyo por parte de la gran mayoría de sus aliados tradicionales se debe a que Occidente ejerció una fuerte presión sobre ellos.



Una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena la agresión rusa contra Ucrania fue aprobada recientemente por una abrumadora mayoría y este viernes el Consejo de Derechos Humanos acordó crear una comisión que investigará los crímenes de Rusia durante la invasión de Ucrania, sin que Venezuela, Cuba o China, acostumbrados a votar en la misma línea que Moscú se opusieran.



Corredores humanitarios



Según Gatilov, "no todos los países están en posición de resistir las presiones de Occidente y esto puede explicar el resultado de esas votaciones".



Preguntado si en el caso de que las fuerzas rusas tomen Kiev el Gobierno ruso tiene la voluntad de garantizar la vida del presidente ucraniano Volodomyr Zelensky, el diplomático dijo que no conocía todos los detalles de la operación militar rusa.



Sobre el acuerdo de principio para crear una serie de corredores humanitarios en Ucrania, el diplomático confirmó que "se entiende" que para que funcionen debe haber un cese de las hostilidades en torno a estos.



Los corredores humanitarios tienen la finalidad de permitir la entrada de ayuda humanitaria para los civiles y la evacuación de heridos en medio de situaciones de conflicto.

Gatilov confirmó que tenía previsto reunirse con el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, a cuya organización el Gobierno de Zelensky ha pedido que colabore con la organización de esos corredores.