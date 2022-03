Propaganda rusa se diluye al refutarla en redes sociales

el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla a la nación en Kiev, Ucrania Credito: AP

05-03-22.-Los medios de comunicación estatales rusos están difundiendo información errónea sobre la ubicación del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, en lo que algunos analistas dicen es un intento por desanimar a la resistencia de Ucrania y debilitar el apoyo a este país en todo el mundo.



En un artículo publicado esta semana por la agencia de noticias rusa Tass, se citaba a un legislador ruso que afirmaba que Zelenskyy había “huido apresuradamente” de Kiev a Leópolis, en el extremo occidental de Ucrania, a pesar de las fotos y videos en los que aparecía dirigiendo la defensa de Ucrania desde su capital.



Se trata de una de las numerosas afirmaciones falsas que han surgido de una campaña rusa de propaganda y desinformación que pretende reforzar el apoyo interno en Rusia a la invasión y socavar la determinación de los ucranianos. Sin embargo, esas mismas tácticas que han propagado ese tipo de propaganda durante años se están enfrentando a una realidad mucho más compleja, en que la desinformación puede ser rebatida de forma instantánea en redes sociales.



En poco tiempo, los videos y las fotos en los que se ve a Zelenskyy en Kiev se han convertido en algunas de las imágenes más destacadas de la invasión, atrayendo apoyo hacia Ucrania dentro y fuera del país y desafiando el intento de Rusia por controlar la percepción pública.



Al asegurar que Zelenskyy huyó de Kiev, Rusia espera socavar el estatus del mandatario como héroe ucraniano, y al mismo tiempo pretende insinuar que no se puede confiar en las fuentes legítimas de noticias e información, señala Sarah Oates, profesora de la Universidad de Maryland que estudia la propaganda rusa.



Para Oates, es un movimiento que huele a desesperación por parte de una maquinaria de propaganda rusa que no puede competir con las imágenes virales que muestran el desafío ucraniano.



“Están en apuros. Han estado haciendo esto durante décadas y tienen un sistema de distribución muy bien aceitado, pero en este momento su contenido simplemente no está funcionando”, dijo Oates. “Los ucranianos podrían estar superados por completo por las fuerzas armadas tradicionales, pero están ganando la guerra de la propaganda”.



Algunas de las publicaciones más populares que afirman falsamente que Zelenskyy se ha dado a la fuga están evidentemente dirigidas a un público internacional. El medio noticioso Sputnik publicó versiones traducidas de la historia no sólo en inglés y español, sino también en portugués y vietnamita. Un video de TikTok en español creado por Sputnik ha sido visto más de 2,3 millones de veces.



Zelenskyy ha declinado las ofertas estadounidenses para ayudarlo a salir de la ciudad.

AP (https://apnews.com/article/noticias-63d8fdd534aa2eed0e025db70ff97f32)