(VIDEO) Colombia-Encuesta: Gustavo Petro "barrería" en todos los escenarios tanto primera como segunda vuelta

En la más reciente encuesta de Invamer, publicada a solo nueve días de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales, quedó claro quién tiene la ventaja: Gustavo Petro sería no solo el ganador en la consulta por el Pacto Histórico, sino en la primera y hasta en la segunda vuelta, con significativas diferencias respecto a sus rivales tanto de coalición como del resto de la contienda electoral.



Petro barre en la consulta interna de esa alianza de movimientos de izquierda y hasta cuadruplica a sus rivales en todos los escenarios planteados por el estudio para la primera vuelta, superando a todos los aspirantes en la segunda, con macadas diferencias según sea el enfrentado.



De entrada, en el tema de las coaliciones, la intención de voto para la consulta del Pacto Histórico es la mayor de todas: un 38% de los indagados manifestó que piensa votar en ella, frente a un 19,1% que dijo que pediría el tarjetón del Equipo por Colombia y un 14,5% el de la Coalición Centro Esperanza.



Cabe destacar que la franja del no sabe/no responde y de los que respondieron que no participarían en ninguna de estas consultas es significativamente alta: 28,4%, lo que bien puede ser señal de apatía frente a este tipo de alianzas multipartidistas y multicandidatos, algo innovador en el escenario político de Colombia, o bien de un desconocimiento en la ciudadanía.



En la encuesta, encomendada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, el panorama más "reñido" en segunda vuelta sería con Sergio Fajardo, aunque la ventaja sería muy superior: Petro obtendría el 55,8% de los votos y Fajardo el 40,2%. Los otros rivales con escenarios similares serían Rodolfo Hernández (56,6% frente a 39,4%) y Juan Manuel Galán (55,6% frente a 39%). Les seguiría, siempre ganando Petro, Federico Gutiérrez (58,8% frente a 36,3%), Óscar Iván Zuluaga (59,5% frente a 34,4%) y Alejandro Gaviria (61% frente a 33,4%).





Con información de El Espectador / Elcolombiano.com