(VIDEO) Periodista Richard Medhurst aseguró que "titulares de prensa donde afirman que Rusia bombardeó planta nuclear de Zaporizhia son falsos"

"Medios occidentales difundieron mentiras sobre el ataque a la central nuclear de Zaporizhia en Ucrania, generadas por el presidente Vladímir Zelenski", señaló el periodista Richard Medhurst a RT.



"Todos esos titulares de que Rusia bombardeó la central nuclear son mentiras. Solo se trató de un edificio de formación cerca de la central nuclear. Los reactores no sufrieron ningún daño y, afortunadamente, todo está a salvo", destacó.



Asimismo, Medhurst citó al director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, quien informó este viernes en rueda de prensa que solo uno de los seis reactores de la central está activo, que ningún proyectil impactó en ninguno de ellos, y que tampoco se registró liberación de material radiactivo.



"Hay mucha hipocresía en cómo lo manejan los medios. Zelenski dijo que es la primera vez en la historia que un país atacó un sitio nuclear. Esto simplemente es una mentira. El año pasado, Israel saboteó dos sitios nucleares en Irán y no he visto ningún tipo de indignación que sea semejante", recordó el periodista.



La noche del jueves se desató un incendio en un edificio de formación de la central en medio de las acciones de combate entre los militares rusos y ucranianos. Los equipos de bomberos lograron extinguir las llamas y no se reportaron víctimas, ni heridos.



Por su parte, desde el Ministerio de Defensa de Rusia aclararon que unidades de nacionalistas ucranianos intentaron provocar fuego en la planta, que es la mayor central nuclear de Europa.



"Actualmente, el personal de la central nuclear de Zaporizhia sigue trabajando con normalidad, manteniendo sus instalaciones y vigilando la situación radiactiva. El fondo radiactivo en los alrededores de la planta es normal", aseguró el portavoz del ministerio, Ígor Konashénkov.



Rusia aseguró en la ONU que no atacó planta nuclear



El Gobierno de Rusia aseguró este viernes ante la ONU que sus tropas no atacaron la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, y atribuyó los combates en la instalación a una operación de saboteadores ucranianos para tratar de culpar a Moscú.



«Esto es todo parte de una campaña de mentiras y desinformación sin precedentes contra Rusia», señaló el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad para abordar el incidente en Zaporiyia.



Según Nebenzia, las tropas rusas controlan la instalación y sus alrededores desde el pasado 28 de febrero y anoche fueron atacadas por un «grupo de sabotaje ucraniano», que tras ser repelido por efectivos del Kremlin habría incendiado antes de huir el edificio que se vio en llamas.

Con información de Actualidad RT / Agencias.