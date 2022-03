Rusia señala a unidades nacionalistas de Ucrania por fuego en edificio aledaño a central nuclear

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este viernes que unidades de nacionalistas de Ucrania intentaron provocar fuego en la central de Zaporizhia, conocida como la más grande de Europa, ubicada en la ciudad de Energodar.



“Por la noche, el régimen de Kiev hizo un intento de llevar a cabo una provocación monstruosa en el territorio adyacente a la central nuclear”, precisó el portavoz del Ministerio, Ígor Konashénkov.



El funcionario destacó que militares rusos patrullaban la zona protegida adyacente a la central cerca de las 02H00, hora local, cuando fueron atacados por un grupo de sabotaje. Los nacionalistas dispararon contra los rusos desde el edificio de formación ubicado fuera de la planta.



Al salir del edificio, los saboteadores prendieron fuego a la infraestuctura. “Actualmente, el personal de la central nuclear de Zaporizhzhia continúa operando con normalidad, mantiene las instalaciones de la planta y supervisa la situación radiactiva. El fondo radiactivo en la zona de la central es normal”, dijo Konashénkov.



Previo al ataque, la Inspección Estatal de Regulación Nuclear de Ucrania confirmó la toma de la planta y comunicó que su personal continuaba trabajando allí.



Este jueves en la noche se desató un incendio en el edificio de formación, fuera del territorio de la planta, en medio de los combates entre rusos y ucranianos. En las transmisiones emitidas por la central nuclear se veían los proyectiles en lo que se presume sea el área de estacionamiento de las instalaciones.



Más tarde, el servicio de Emergencias de Ucrania avisó de la extinción de las llamas y evidenció que no se registraron víctimas ni heridos. Además, explicaron que solo uno de los seis bloques se encuentra operativo, específicamente, el cuarto.



A su vez, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo, citando al regulador de Ucrania, manifestó que no hubo cambios en los niveles de radiación de la central ni fue afectado “equipo especial” la planta. No obstante, la OIEA dispuso de su Centro de Incidentes y Emergencia en modo respuesta total para atender un eventual agravamiento de la situación.



La central nuclear de Zaporizhia cuenta con seis reactores de agua presurizada del modelo VVER-1000 y tiene capacidad total de 6.000 MW. Las primeras cuatro unidades generadoras comenzaron a trabajar de 1984 a 1987; la quinta en 1989 y la sexta en 1995.



Con información de Telesur.