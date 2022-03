Biden extendió el decreto que califica al gobierno de Maduro como una amenaza para la seguridad de EEUU

3 de Marzo - Joe Biden extendió el decreto que califica al gobierno de Nicolás Maduro como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos. De esta manera, el decreto emitido por el ex presidente Barack Obama el 8 de marzo de 2015 es prorrogado por un año más, hasta 2023.



La medida denuncia "la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, la persecución de los opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental".



Según lo indicado por el presidente Biden en la resolución publicada este jueves, "las circunstancias no han mejorado", por lo que el gobierno venezolano continúa representando una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos".



El pasado mes de enero, Maduro dijo estar dispuesto a reunirse con Biden y condicionó la reanudación del diálogo con la oposición venezolana, a la libertad de, Alex Saab.



Maduro manifestó su esperanza de que se abra un diálogo "directo, valiente, sincero y de entendimiento" con el Gobierno estadounidense". No obstante, consideró que "no ha habido ninguna señal de mejoría" con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump, en lo relacionado a las sanciones impuestas a su gobierno.



Explicó que acudió a los diálogos con la oposición, que comenzaron en México el pasado 13 de agosto, fueron suspendidos tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a EEUU en octubre, al considerar que eso implicaba dialogar también con el país norteamericano.

Maduro exige el levantamiento de las sanciones que pesan en su contra y sobre altos funcionarios de su gobierno, así como sobre el sector petrolero.