Ucrania denuncia la muerte de más de 2.000 civiles desde el comienzo de la invasión rusa

02-03-22.-Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero, denunció este miércoles el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania (DSNS, por sus siglas en ucraniano).El DSNS, publicó en Facebook, citado por la agencia EFE, «Durante los siete días de la guerra Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de 2.000 ucranianos, sin contar a nuestros defensores».Las fuerzas rusas intensificaron sus ataques contra áreas urbanas abarrotadas el martes en lo que el líder de Ucrania calificó como una flagrante campaña de terror, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió hacer que su homólogo ruso “pague un precio” por la invasión.Zelenski acusa a Rusia de “querer borrar la historia” de UcraniaEl presidente ucraniano dijo que Moscú pretender eliminar la historia del país luego de que un ataque con misiles impactase contra Babi Yar, sitio donde los nazis fusilaron a 33 mil judíos durante la Segunda Guerra Mundial, apunta la afp.Zelenski dijo en twitter, que el ataque demuestra que muchas personas en Rusia no conocen Kiev, no saben nada de nuestra historia. “Quieren borrarnos a todos nosotros”, agregó.Luego, Volodimir Zelenski instó a todos los judíos del mundo a levantarse contra la agresión rusa. “¿Acaso no están viendo lo que pasa? El nazismo nace del silencio”, agregó.*Con información de EFE y AFP