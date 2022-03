(VIDEO) Presidente López Obrador: "A México no le corresponde establecer sanciones a Rusia"

El presidente mexicano descartó que el país latinoamericano vaya a imponer sanciones económicas o comerciales contra el Gobierno de Rusia, en medio del conflicto que se vive en Europa del Este.En este sentido, López Obrador aseguró que “No consideramos que eso nos corresponda. Pensamos que lo mejor es promover el diálogo para conseguir la paz».«No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto», respondió el mandatario ante la pregunta realizada por Sputnik en la conferencia matutina este martes 1 de abril.Sus declaraciones suceden días después que México expresara su postura ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde el embajador Juan Ramón de la Fuente condenó las operaciones militares de Rusia en Ucrania.El Gobierno de López Obrador considera que las acciones de las fuerzas rusas en territorio ucraniano se tratan de una invasión, por lo cual pidió el cese de las hostilidades de forma inmediata.Sin embargo, el presidente de México aclaró que el país no cerrará su frontera a nadie, ya que tanto rusos como ucranianos pueden ser recibidos por el pueblo mexicano, que siempre ha sido solidario con los refugiados y desplazados por los conflictos, dijo.«México es un país fraterno donde se atiende a perseguidos, a refugiados. Y lo vamos a seguir haciendo, pero en la cuestión económico no podemos cerrar nuestro territorio a nadie», sostuvo López Obrador.También el mandatario comentó que su Gobierno jamás estará a favor de una invasión, ya que el pueblo mexicano ha sufrido varias de parte de España, Francia y Estados Unidos. «es contraria al derecho internacional. No estamos de acuerdo en que un país, una potencia, una hegemonía invada a otro país», agregó.Además, informó que no ha tenido contacto con ninguno de los presidentes involucrados en el conflicto, ni con Vladímir Putin, de Rusia, ni con Volodímir Zelenski, de Ucrania.Cabe destacar que el pasado 26 de febrero, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas, Juan Ramón De la Fuente, declaró que «México condena los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades, reconocemos la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania», aseguró.