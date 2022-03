Unión Europea: RT y Sputnik no son "medios de comunicación" sino parte de la "maquinaria de guerra de Rusia"

Credito: Web

01-03-22.-El comisario de Mercado Interior y Digital de la UE, Thierry Breton, instó este martes a los medios de comunicación, operadores de telecomunicaciones o las plataformas en línea a no dejar "ninguna piedra sin mover" en la lucha contra "la desinformación y la beligerancia" respaldadas por el Estado ruso.



"No podemos dejar ninguna piedra sin mover en la lucha contra la desinformación y la beligerancia respaldadas por el Estado ruso", dijo Breton en una videollamada hoy con el director general de Netflix, Reed Hastings, según fuentes comunitarias.



El objetivo de la reunión telemática era hablar de la actual agresión militar en Ucrania y de la necesidad de contrarrestar la desinformación patrocinada por el Estado ruso, dijeron las fuentes.



Hastings confirmó a Breton que Netflix no cumplirá con las nuevas obligaciones rusas de transmitir 20 canales de televisión federales rusos, algo que el comisario alabó.



"Los reguladores de los medios de comunicación, los operadores de telecomunicaciones, los servicios de 'streaming', las plataformas en línea... todos deben desempeñar su papel para contrarrestar la propaganda de guerra del Kremlin", insistió el político francés.



La conversación entre Breton y Hastings se produjo tras otra entre el comisario europeo y el viceprimer ministro ucraniano, Mychailo Fedorov, y forma parte del compromiso del Ejecutivo comunitario con los líderes de la industria para "intensificar los esfuerzos para contrarrestar la propaganda de guerra rusa", señalaron las fuentes.



La legislación rusa, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de marzo, obligaba a Netflix y a otros servicios audiovisuales a emitir contenidos de medios afiliados al Kremlin como Channel One, la cadena de entretenimiento NTV y el Canal de la Iglesia Ortodoxa.



Pero Netflix anunció ayer que no lo haría y lo hizo pocas horas después de que la tecnológica Meta confirmara que restringirá en sus redes sociales -que incluyen Facebook, Instagram y WhatsApp- el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik, medios afiliados al Gobierno ruso, por petición de la Unión Europea.



Se prevé que las sanciones en la UE contra RT y Sputnik entren en vigor este miércoles.



Por su parte, Twitter, otra red social estadounidense, anunció este lunes que añadirá una advertencia en los mensajes que compartan enlaces y noticias de medios controlados por el Kremlin, de los que también tratará de reducir su circulación en la plataforma.



El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, exigió este martes a Facebook e Instagram que no apliquen las restricciones.



Bruselas considera que las plataformas RT y Sputnik no son "medios de comunicación" sino parte de la "maquinaria de guerra de Rusia", lo que justifica el veto de sus emisiones en territorio comunitario.

