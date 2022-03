La Unión Europea cierra su espacio aéreo a aerolíneas rusas

28 de Febrero - La Unión Europea acordó el domingo cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, canalizar cientos de millones de euros a la compra de armas para Ucrania y prohibir algunos medios de prensa pro-Kremlin en su más reciente respuesta a la invasión efectuada por Rusia, dijeron funcionarios de la UE.



Estas medidas, y el anuncio de Alemania horas antes de que casi triplicará su presupuesto de defensa este año, recalcan cómo la invasión de Rusia a Ucrania está reescribiendo la política de seguridad y defensa de Europa después de la Segunda Guerra Mundial en una forma impensable hace apenas unas semanas.



En lo que describió como "un momento decisivo para la historia europea", el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, señaló que los 27 ministros del exterior del bloque habían aprobado el apoyo sin precedentes a Ucrania y que las medidas entrarían en vigor en cuestión de horas.



"Hemos decidido utilizar nuestras capacidades para suministrar armas letales, asistencia letal, al ejército ucraniano por un valor de 450 millones de euros (502 millones de dólares)… y 50 millones más (56 millones de dólares) para suministros no letales, combustible, equipo de protección", dijo Borrell a la prensa.



Borrell indicó que los ministros de defensa de la UE examinarán el lunes cómo transformar los recursos en material bélico útil y garantizar que llegue a las fuerzas armadas ucranianas. Señaló que Polonia ha aceptado fungir como centro para la distribución de las armas y el equipo.



Los ministros de la UE también acordaron incluir a más personas y organizaciones en la creciente lista de sanciones. Entre estos figuran oligarcas rusos cuyo dinero, dijo Borrell, es importante para la economía rusa, así como otros funcionarios claves, en especial aquellos que propalan desinformación. Al presidente ruso Vladimir Putin y al ministro del exterior Serguéi Lavrov ya les fueron congelados sus activos en Europa.



En un anuncio por separado, el gobierno de Alemania dijo que destinaría 100.000 millones de euros (113.000 millones de dólares) a un fondo especial de las fuerzas armadas y que mantendría su gasto en defensa por encima del objetivo de la OTAN del 2% del PIB.



En tanto, manifestantes pacifistas salieron a las calles de Berlín, Roma, Praga, Estambul y otras partes —incluso en ciudades rusas como Moscú y San Petersburgo, y en una docena de ciudades bielorrusas_, para exigir el fin de la guerra, la ofensiva terrestre a mayor escala en el continente desde la Segunda Guerra Mundial.



Según el grupo activista por los derechos humanos OVD-Info, la policía rusa detuvo a por lo menos 2.063 rusos en 48 ciudades durante manifestaciones en contra de la guerra tan sólo el domingo. Activistas por los derechos humanos reportaron que más de 170 personas habían sido arrestadas en las protestas en Bielorrusia. En Minsk, una gran pila de flores continuaba aumentando de tamaño frente a la embajada de Ucrania.



Decenas de miles de personas se reunieron el domingo frente a la Puerta de Brandenburgo en Berlín. Algunas llevaban carteles con consignas como "Manos fuera de Ucrania", "Tanques a molinos de viento" y "Putin, ve a terapia y deja a Ucrania y al mundo en paz".



El plan de la UE para financiar armas podría ayudar para la adquisición de sistemas de defensa antiaérea, armas antitanque, municiones y demás equipo militar para las fuerzas armadas de Ucrania. También suministraría combustible, equipo protector, cascos y botiquines de primeros auxilios, entre otras cosas.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el domingo, que además de las compras de armamento, las naciones de la UE cerrarán el espacio aéreo del bloque a los rusos.



"Proponemos una prohibición de todas las aeronaves de propiedad rusa, registradas en Rusia o controladas por Rusia. Estos aviones ya no podrán aterrizar, despegar o sobrevolar el territorio de la UE", agregó.



Dijo también que el bloque prohibirá "la máquina mediática del Kremlin. Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, así como sus subsidiarias, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y sembrar la división en nuestra unión".



Von der Leyen agregó que la UE también sancionará al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, por apoyar la campaña militar generalizada de Rusia en Ucrania.



"Golpearemos al régimen de Lukashenko con un nuevo paquete de sanciones", dijo.



El anuncio del canciller alemán Olaf Scholz sobre el aumento de los recursos a la defensa es enormemente significativo para Alemania, que ha sido objeto de críticas de Estados Unidos y otros aliados de la OTAN por no invertir en forma adecuada en su presupuesto de defensa.



"Está claro que necesitamos invertir considerablemente más en la seguridad de nuestro país, para proteger nuestra libertad y nuestra democracia", declaró Scholz ante una sesión especial del Bundestag en Berlín.



Schultheis contribuyó desde Viena. Nicole Winfield en Roma y Josef Federman en Kiev contribuyeron a este despacho.