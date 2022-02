China se opone a las sanciones contra Rusia y las califica de "inmorales"

China se opone a las sanciones unilaterales, que creen nuevos problemas e interferirán en el proceso de un acuerdo político, así lo declaró este sábado el consejero de Estado y ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, durante una llamada telefónica con su homóloga alemana, Annalena Baerbock.



"China no apoya el uso de sanciones para resolver problemas, y más aún se opone a las sanciones unilaterales", afirmó el diplomático al comentar la posición de China acera de la desconexión de Rusia del SWIFT.



Durante la conversación surgió en el marco de la actual situación en Ucrania, a lo que Wang destacó que China está prestando mucha atención a los acontecimientos y apoya todos los esfuerzos que conduzcan a aliviar la situación y a un acuerdo político. En las circunstancias de la expansión de la OTAN hacia el este, el ministro chino insistió en que las legítimas aspiraciones de seguridad de Rusia deben ser atendidas adecuadamente.



Asimismo, el alto funcionario resaltó que China se opone al uso de sanciones para resolver problemas y condenó las sanciones unilaterales que no se basan en el derecho internacional.



Beijing no veía las sanciones como “la mejor manera de resolver problemas”, dijo la semana pasada el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Hua Chunying en una rueda de prensa regular en Beijing. También criticó a Estados Unidos y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por colocar armas ofensivas cerca de Rusia, preguntando si “alguna vez pensaron en las consecuencias de acorralar a una gran potencia”.



Hua llamó a Estados Unidos el “culpable” de la situación de Ucrania, diciendo que estaba “añadiendo petróleo a una casa en llamas mientras señalaba con el dedo a otros que intentaban apagar el fuego”.



“Este acto es irresponsable e inmoral”, dijo sobre las medidas de Estados Unidos.





