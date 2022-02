"Putler", el apodo que enfurece a Putin se extiende por todo el mundo

27 de Febrero - La guerra entre Rusia y Ucrania es el foco de atención en todo el mundo y en varios países se llevaron a cabo manifestaciones en contra del dictador de Moscú. De ahí salió un nuevo apodo para Vladímir Putin: "Putler".



Es una combinación entre Adolf Hitler, dictador alemán y reconocido genocida nazi de la Segunda Guerra Mundial y el dictador ruso



Las manifestaciones realizadas para apoyar a Kiev se dieron en las principales ciudades del mundo: empezando por Europa y Estados Unidos, hasta Seúl y Corea del Sur.



Así también, suceden en la misma capital rusa, Moscú, donde Kremlin intenta reprimir a esa parte de los ciudadanos que no está de acuerdo con la guerra, sumado a que no pueden hablarlo tampoco en las redes sociales. De hecho, algunas palabras como "invasión" o "ataque", están prohibidas de pronunciar.



Debido a esto, suena el apodo "Putler", el reflejo de aquel dictador por las millones de muertes provocadas por Alemania al invadir a la Unión Soviética.



En Moscú hay una campaña de censura que comenzó a presionar a las principales empresas de tecnología. Advirtieron a Google, Meta, Apple, Twitter y TikTok, entre otras, para cumplir con una nueva ley de aterrizaje, lo que las haría más vulnerables a las exigencias de censura del Kremlin.



Apple, TikTok y Spotify ya han cumplido con la ley, Google está en proceso, Meta by Facebook, y Twitter cumplieron algunas partes, y Twitch y Telegram no lo han hecho.



Se espera que Rusia aumente la presión para que las autoridades puedan controlar la información que se difunde sobre la guerra en Ucrania.