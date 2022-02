Rusia también usa TikTok para su maquinaria de propaganda

27 de Febrero - Hay un video ruso en TikTok que lo tiene todo: un gato, cachorros y un ritmo palpitante al fondo. Es lindo, fácil de ver y difícilmente parece material de propaganda estatal.



En el video, un cachorro husky identificado por una bandera estadounidense insertada digitalmente golpea la cola de un gato atigrado identificado por una bandera rusa. El gato responde con un golpe feroz que hace que el perro desventurado salga corriendo. El clip, que ha sido visto 775.000 veces en dos semanas, es obra de una cuenta llamada Funrussianprezident que cuenta con 310.000 seguidores. Casi todos sus videos cuentan con contenido prorruso.



Rusia está acelerando su compleja maquinaria de propaganda a medida que avanza su ejército en Ucrania. Los expertos dicen que es un recordatorio de que internet ha cambiado la forma en que las naciones van a la guerra.



En 2014, Rusia inundó internet con cuentas falsas que promovían la desinformación sobre su anexión de la península ucraniana de Crimea. Ocho años después, los expertos dicen que Rusia está montando un esfuerzo mucho más complejo al invadir Ucrania.



Ejércitos de troles y bots buscan despertar sentimientos antiucranianos. Los medios de comunicación controlados por el Estado ruso buscan dividir a las audiencias occidentales. Hay ingeniosos videos de TikTok que combinan el humor con el nacionalismo ruso.



El esfuerzo es una parte emergente del arsenal de guerra de Rusia en la formación de opinión pública a través de la desinformación orquestada, que lucha junto con tropas y armas reales.



El video del gato y el perro en TikTok "podría ser simplemente un ruso patriótico luchando por el bien tal como lo ven, o fácilmente podría ser algo directamente afiliado con el Estado", explicó Nina Jankowicz, investigadora de desinformación y experta en Europa del Este en el Centro Wilson en Washington. "Rusia ha estado perfeccionando estas tácticas".



Ahora los están poniendo en juego.



Los analistas de varias organizaciones que monitorean la propaganda y la desinformación contactadas por The Associated Press, dijeron que en las últimas semanas han estado viendo un fuerte aumento en la actividad en línea vinculada al Estado ruso.



Eso coincide con la estrategia de Rusia de utilizar las redes sociales y los medios de comunicación estatales para galvanizar el apoyo interno mientras busca desestabilizar la alianza occidental.



En internet ha habido un rápido aumento de cuentas sospechosas que difunden contenido antiucraniano, según un informe de Cyabra, una empresa de tecnología israelí que trabaja para detectar desinformación.



Los analistas de Cyabra rastrearon miles de cuentas de Facebook y Twitter que habían publicado material sobre Ucrania recientemente. Los investigadores vieron un aumento repentino y dramático en el contenido antiucraniano en los días inmediatamente anteriores a la invasión. En el Día de San Valentín, por ejemplo, la cantidad de publicaciones antiucranianas creadas por la muestra de cuentas de Twitter, aumentó un 11.000% en comparación con solo unos días antes. Los analistas creen que una parte significativa de las cuentas no son auténticas y que están controladas por grupos vinculados al gobierno ruso.



"Cuando ves un aumento del 11.000% sabes que algo está pasando", afirmó el director general de Cyabra, Dan Brahmy. "Nadie puede saber quién está haciendo esto detrás del escenario. Solo podemos tratar de adivinar".



Es un trabajo que ha estado en curso desde hace tiempo.



Estudiosos en el Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab analizaron 3.000 artículos de 10 organizaciones estatales de prensa en Rusia y notaron un incremento importante en las afirmaciones infundadas de que Ucrania se preparaba para atacar a los grupos separatistas prorrusos. En general, las versiones en la prensa rusa sobre una agresión ucraniana subieron 50% en enero, de acuerdo con el estudio.



"Así es como se lanzan a la guerra. Es parte central de la doctrina rusa", aseguró Jim Ludes, un exanalista militar estadounidense que ahora dirige el Pell Center for International Relations and Public Policy en la Universidad Salve Regina. Ludes dice que las campañas de desinformación en Rusia buscan galvanizar el respaldo dentro del país, al tiempo que desestabilizan y dividen a sus oponentes.



Rusia diseña el mensaje de su propaganda para públicos específicos.



Para los rusos y los separatistas prorrusos en Ucrania, el mensaje es que Rusia está tratando de defender a su pueblo contra agresiones financiadas por Occidente y el hostigamiento en Ucrania. Se han utilizado tácticas similares antes, incluso por la Alemania nazi, cuando invadió Checoslovaquia bajo el pretexto de proteger a los alemanes que vivían allí, recordó Ludes.



"No son los buenos quienes usan esa táctica", afirmó Ludes. "Es el lenguaje de conquista, no el lenguaje de la democracia".



Rusia está usando también desinformación para confundir y desmoralizar a sus oponentes. Por ejemplo, el Kremlin dijo que reanudó los combates el sábado tras pausar para posibles conversaciones con Ucrania, pero periodistas de The Associated Press en varias áreas de Ucrania vieron que la ofensiva rusa nunca cesó.



Mientras tanto, Estados Unidos tiene información que indica que Rusia está publicando reportes falsos de que numerosos soldados ucranianos se están rindiendo y dice que Moscú planea "amenazar con matar a familiares de soldados ucranianos si no se rinden", de acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado Ned Price.



Asimismo, Rusia ha empleado ciberataques como parte de su invasión a Ucrania y aunque éstos representan una amenaza grave, la propaganda en internet puede tener un efecto más duradero si es exitosa, de acuerdo con el teniente general del ejército Michael Nagata, exdirector de planificación estratégica en el Centro de Contraterrorismo de Estados Unidos.



"Lo que es mucho más peligroso es la capacidad de Rusia de influir en lo que creen poblaciones en todas partes", expresó Nagata. "Conseguir que crean cosas que son útiles para los intereses estratégicos de Rusia… Si consigues cambiar lo que piensa toda una población, pudieras no tener que atacar nada".



En Occidente, Rusia busca sembrar divisiones y reducir las probabilidades de una respuesta internacional unificada. Lo hace en parte a través de medios de prensa controlados por el estado, como Sputnik y RT, que publican en inglés, español y otros idiomas.



"La invasión no va", aseguró un titular de RT la semana pasada, apenas días antes de que los soldados rusos ingresaran al este de Ucrania. "Tucker Carlson fustiga a Biden por concentrarse en Putin y Ucrania en lugar de en los problemas internos de Estados Unidos", afirmó otro titular en Sputnik, reflejando una práctica común rusa: citar a críticos del gobierno estadounidense (Como el presentador de Fox News Carlson) para insinuar que los líderes estadounidenses están desorientados.



La Unión Europea expresó sus preocupaciones sobre RT el miércoles, cuando incluyó a la redactora en jefe de RT en su lista de sanciones impuestas a funcionarios rusos. La UE llamó a la jefa de RT, Margarita Simonyan, "una figura central en la propaganda del gobierno".



El viernes, Facebook anunció que prohibiría que RT colocara anuncios en su red y dijo que expandiría el uso de etiquetas para identificar la prensa estatal.



Ludes dice que le ha alegrado ver a Estados Unidos y sus aliados reaccionar enérgicamente a la desinformación rusa e incluso buscar adelantarse, revelando públicamente los planes rusos.



"El gobierno de Biden ha demostrado imaginación en usar datos de inteligencia para responder", recalcó. "No hemos visto eso de parte de Occidente desde los días de la Guerra Fría".



Los periodistas de la Associated Press Vladimir Isachenkov en Moscú y Matthew Lee y Nathan Ellgren en Washington contribuyeron.