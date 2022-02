Se multiplica la solidaridad con Ucrania en las calles de todo el mundo

Concentración contra la guerra en Ucrania y contra la OTAN, en la Puerta del Sol, en Madrid. Credito: Web

Protestas en el mundo en solidaridad con el pueblo ucraniano Credito: Web

Protestas en el mundo contra la invasión rusa a Ucrania Credito: Afp

Protestas en el mundo en solidaridad con el pueblo ucraniano Credito: Afp

Protestas en el mundo en solidaridad con el pueblo ucraniano Credito: Afp

26-02-22.-Con marchas con antorchas o simples caminatas callejeras, las manifestaciones de solidaridad con Ucrania y en contra de la invasión rusa se multiplican en todo el mundo, desde Argentina hasta Georgia pasando por Italia.



Cerca de 30.000 personas se reunieron el viernes por la noche en Georgia, país exsoviético.



La guerra, que según Kiev ya se cobró al menos la vida de 198 civiles, provocó un sentimiento de "déjà vu" (ya vivido) en Georgia, también víctima de una devastadora invasión rusa en 2008.



Los manifestantes marcharon por la calle principal de la capital, Tbilisi, agitando banderas ucranianas y georgianas y entonando los himnos de ambos países. "Tenemos compasión por los ucranianos, quizás más que otros países, porque hemos conocido la bárbara agresión de Rusia en nuestro suelo", dijo a la AFP Niko Tvauri, un taxista de 32 años.



"Ucranianos, georgianos, el mundo entero debe resistir a Putin que quiere restablecer la Unión Soviética", declaró por su parte una profesora de francés, Meri Tordia, de 55 años. "Ucrania sangra y el mundo mira y habla de sanciones que no pueden detener a Putin", añadió llorando.



En Roma, una marcha con antorchas de miles de participantes desfiló el viernes por la noche hasta el Coliseo. "¡Putin, asesino!" "Sí a la paz, no a la guerra", "Desterrad a Rusia de Swift", se podía leer en las pancartas.



Otros carteles mostraban al presidente ruso con una mano manchada de sangre sobre el rostro, o comparándolo con Hitler con la mención: "¿Sabe usted reconocer la historia cuando se repite?"



"Siempre hemos estado cerca del pueblo ucraniano (...) Desde aquí, nuestro sentimiento de impotencia es enorme. No podemos hacer nada más por el momento", explicó a la AFP Maria Sergi, de 40 años, italiana nacida en Rusia.



Vladimir Putin "ha hecho mucho daño, incluso a su propio pueblo. Tenemos numerosos amigos que han sufrido mucho por su política", añadió.



En Atenas, el viernes por la noche, frente a la embajada rusa, más de 2.000 personas se reunieron a la llamada del Partido Comunista griego y del Partido de la Izquierda Radical Syriza. Tradicionalmente prorrusos, estos partidos denuncian "la invasión de Ucrania por parte de Rusia" y una "guerra imperialista contra un pueblo".



- Manifestaciones de solidaridad fuera de Europa -



Tokio, Taipei, Curitiba (Brasil), Nueva York y Washington también han sido escenario de manifestaciones.



En Argentina, cerca de 2.000 personas, entre ellas inmigrantes ucranianos y argentinos descendientes de ucranianos, se manifestaron el viernes en Buenos Aires, pidiendo ante la embajada rusa "la retirada incondicional" de las tropas del "asesino" Putin.



Rodeados de "una bandera ucraniana, vestidos con trajes tradicionales, con pancartas en español, ucraniano o inglés diciendo "Alto a la guerra" o "Putin retira tus manos de Ucrania", los manifestantes corearon eslóganes en ucraniano, como "Gloria a Ucrania, gloria a sus héroes" y entonaron los himnos ucraniano y argentino.



"Los rusos y los ucranianos tenemos mucho en común. Así que mi principal sentimiento es la ira. Lo último que imaginé fue que los rusos vendrían a matar a mi pueblo", clamó al borde de las lágrimas a la AFP Tetiana Abramchenko, de 40 años, que llegó con su hija a Argentina en 2014, después de la anexión rusa de Crimea.



En Montreal, Canadá, decenas de personas no dudaron el viernes por la tarde en afrontar una tormenta de nieve para protestar bajo las ventanas del consulado general de Rusia.



"Putin, quita tus manos de Ucrania", cantaban en coro. "Estoy en contra de esta guerra", afirmó a la AFP Elena Lelièvre, ingeniera rusa de 37 años. "Espero que sea el comienzo del fin de este régimen".



Con el cabello oculto bajo un gorro verde, Ivan Puhachov, estudiante de informática en la universidad de Montreal, afirmó estar "aterrorizado" por la situación, pidiendo el envío de equipos militares adicionales a su país, donde vive su familia.



Algunos manifestantes tenían un retrato de Vladimir Putin cubierto con una mano ensangrentada, otros llevaban banderas ucranianas que flotaban al viento.



En los últimos días también se han organizado otras manifestaciones en Halifax, Winnipeg, Vancouver y Toronto.

