Putin ordena ofensiva total; Pentágono dice que Rusia está "frustrada" por la resistencia de Ucrania

26-02-22.-Rusia, que acaba de anunciar la ampliación de la ofensiva contra Ucrania en todos los frentes, parece "cada vez más frustrada" por la firme resistencia del ejército ucraniano, según el Pentágono, que se dispone a proporcionar más armas al país.



"Calculamos que más del 50% de la fuerza que (el presidente ruso, Vladimir) Putin ha concentrado contra Ucrania (...) está movilizada" en el interior del país, afirmó un funcionario del Pentágono que pidió el anonimato.



Lo dijo minutos antes de que el ministerio de Defensa ruso anunciara que "todas las unidades recibieron la orden de ampliar la ofensiva en todas las direcciones".



El Pentágono estima que desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en la madrugada del jueves sus fuerzas concentradas al norte, este y sur de Ucrania (más de 150.000 soldados equipados con tanques pesados, bombarderos y misiles) no avanzaron tan rápido como Moscú preveía.



"Además seguimos viendo signos de una resistencia ucraniana viable", añadió la fuente. "Creemos que los rusos están cada vez más frustrados por la pérdida de impulso en las últimas 24 horas, sobre todo en el norte de Ucrania".



La resistencia es especialmente notoria al norte de Kiev y alrededor de Jarkov, en el este del país, según estimaciones del Pentágono.



El sábado las fuerzas rusas aún no habían tomado el control de ninguna ciudad ucraniana ni del espacio aéreo, agregó.



"La defensa aérea de Ucrania, incluidos sus aviones, sigue operacional y continúa luchando y prohibiendo el acceso a los aviones rusos en algunas zonas del país", subrayó.



Este sábado, las fuerzas rusas seguían bloqueadas a unos 30 kilómetros al norte de Kiev, señaló, pero precisó que la situación podría cambiar en cualquier momento.



- Ayuda militar -



Las fuerzas rusas "están frustradas por (...) una resistencia ucraniana muy determinada que les ha frenado", insistió la fuente. "Por lo que vemos esta resistencia es mayor de lo que anticiparon los rusos".



Occidente, y sobre todo Estados Unidos, suministra ayuda a Ucrania, en particular armas y municiones, desde el comienzo de la invasión rusa.



El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció este sábado más ayuda militar a Ucrania por un monto de 350 millones de dólares (310 millones de euros), para apoyar a Kiev frente a la invasión rusa.



"Esta ayuda incluirá más medios militares defensivos que permitirán a Ucrania combatir las amenazas blindadas, aerotransportadas y de otro tipo a las que se enfrenta hoy", dijo Blinken en un comunicado.



Se trata sobre todo de misiles antitanque, armas ligeras, municiones y chalecos antibalas para los combatientes ucranianos en el frente, precisó a la prensa el portavoz del Pentágono, John Kirby.



Según el funcionario del Pentágono no han parado de enviar ayuda militar a Ucrania desde el comienzo de la ofensiva rusa.



"Puedo confirmarles que han recibido ayuda militar nuestra en los últimos días", dijo, y añadió que el lote anunciado el sábado incluye los modernos misiles antitanque Javelin que usa el ejército estadounidense.

