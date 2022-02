(VIDEO) Presidente de México Manuel López Obrador: “Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro”

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que “ya no puede más” por lo que en cuanto termine su sexenio, en octubre de 2024, se retirará de la vida pública.



“Ya no puedo más, ya cierro mi ciclo y me retiro”, confesó durante el recorrido que realizó a reporteros de la fuente presidencial en la sala “Sala Daniel Cabrea y Los Olvidados” de Palacio Nacional.



Durante la plática con periodistas, el presidente compartió que en 2012 estuvo a punto de ya no ser candidato a la Presidencia y solo mantenerse como dirigente partidista. Para ello, ya había preparado una carta como despedida.



“Y estuve a punto de decir: voy a seguir, pero no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada”.



López Obrador comentó que en 2012, cuando perdió las elecciones presidenciales por segunda vez, estuvo "a punto" de anunciar que no volvería a ser "candidato a nada".



"Hasta redacté un texto donde me despedía. Para dejar de manifiesto que no me movía el interés personal, la lucha del poder por el poder (...) Fue un borrador lo hice, lo pensé y dije: '¡Pues van a hacer fiesta!", bromeó.





Con información de agencias.