(VIDEO) Manifestaciones frente a las embajadas rusas en toda Europa para apoyar a Ucrania: "No a la guerra", "Putin fascista"

24-02-22.-Cerca de medio centenar de ucranianos se han concentrado este jueves frente a a la embajada ruda en Madrid y otros tanto en el consulado ruso de Barcelona con pancartas y proclamas contra la guerra tras el inicio de la agresión militar a Ucrania ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. "No a la guerra" y "Putin fascista" han sido algunas de las consignas de los concentrados, que portaban banderas de Ucrania, España y la Unión Europea cantando el himno ucraniano.Oksana, joven de origen ucraniano residente en Barcelona, ha explicado a algunos medios la "preocupación" que sienten por su familia y la gente que dejaron atrás. "Nuestros hermanos y hermanas están en peligro", ha afirmado Oksana."Queremos pedir a todos los líderes y los presidentes que paren la guerra y a Putin decirle que somos una nación de paz y valiente", ha añadido.A la protesta se han sumado también algunas personas de origen ruso que están igualmente en contra de la guerra y del líder ruso, y que portaban banderas del país y una pancarta de "rusos contra la guerra".Cerca de medio centenar de ucranianos se han concentrado este jueves frente a a la embajada ruda en Madrid y otros tanto en el consulado ruso de Barcelona con pancartas y proclamas contra la guerra tras el inicio de la agresión militar a Ucrania ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. "No a la guerra" y "Putin fascista" han sido algunas de las consignas de los concentrados, que portaban banderas de Ucrania, España y la Unión Europea y han cantado emocionados el himno ucraniano.Oksana, joven de origen ucraniano residente en Barcelona, ha explicado a algunos medios la "preocupación" que sienten por su familia y la gente que dejaron atrás. "Nuestros hermanos y hermanas están en peligro", ha afirmado Oksana."Queremos pedir a todos los líderes y los presidentes que paren la guerra y a Putin decirle que somos una nación de paz y valiente", ha añadido.A la protesta se han sumado también algunas personas de origen ruso que están igualmente en contra de la guerra y del líder ruso, y que portaban banderas del país y una pancarta de "rusos contra la guerra".Por otra parte, las principales ciudades europeas como Berlín, París o Londres están llevando a cabo varias manifestaciones para condenar el conflicto. En concreto, en Londres, decenas de manifestantes se congregaron este miércoles ante la embajada rusa en el Reino Unido. Ondeando la bandera ucraniana, azul y amarilla, los asistentes, en su mayoría ucranianos pero también de Georgia y Bielorrusia, llamaban a Putin "terrorista" y pedían que "saque las manos" de Ucrania. "Digamos no a Putin", clamaban, para pedir al líder ruso que "no mate" a la antigua república soviética.En vista de la escalada de las hostilidades, están previstas más manifestaciones en los próximos días, incluidas una protesta este jueves por la tarde, ante la sede del Gobierno británico en Downing Street y el sábado a las 12h de la mañana de nuevo ante la embajada, según han indicado los activistas en Twitter bajo el hashtag #StandWithUkraine.Centenares de personas se han concentrado este jueves frente a la Embajada de la Federación Rusa en París durante una protesta contra la operación militar de Rusia en Ucrania. En Polonia, también se ha producido una gran manifestación frente a la Embajada de la Federación Rusa en Varsovia para mostrar su apoyo a Ucrania y, por su parte, en la ciudad de Berlín los manifestantes se han reunido frente a la Puerta de Brandenburgo. Manifestantes de Países Bajos, Turquía, Letonia o Suecia también han salido a la calle para gritar: "Stop war" o "Stop Putin".En Letonia también manifestaron contra la invasión rusa a Ucrania. Una persona mantenía una pancarta que muestra a Vladimir Putin vestido como Adolf Hitler mientras la gente protesta contra la operación militar de Rusia en Ucrania, frente a la Embajada de Rusia en Riga, Letonia.*Con la información de La Vanguardia y 20 minutos