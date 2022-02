(VIDEO) Ucrania: Los bombardeos dejan decenas de muertos y heridos; el ejército ruso avanza hacia Kiev

24-02-22.-La guerra que Ucrania tanto temía y parte del mundo no quiso creer ha empezado. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas llevar a cabo una operación militar especial en la región de Donbás. En un polémico discurso televisado, Putin aseguró que la ocupación pretendía "desnazificar" Ucrania y "proteger a las personas de los abusos y del genocidio que son objeto por parte del Gobierno ucraniano desde hace ocho años".Putin apeló a los militares de Ucrania: "Juraron ante el pueblo ucraniano, no sigan las órdenes de la junta, los insto a que depongan las armas y se vayan a casa". Desde la madrugada empezaron a escucharse disparos cerca del principal aeropuerto de Borispol, en Kiev y las fuerzas terrestres han empezado el avance sobre Ucrania.El ejército ha atacado, por ahora, nueve regiones y, en los primeros momentos, ha tratado de neutralizar infraestructuras militares y aeropuertos. Las tropas rusas también avanzan en territorio ucraniano desde Bielorrusia y Crimea. Han cruzado ya varios puntos fronterizos en la región de Kiev, a más de 50 kilómetros de Bielorrusia. La ofensiva "durará el tiempo que sea necesario", en función de sus "resultados", advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.El este del país ha sido el primer objetivo de la invasión. En Chuguev, a 30 kilómetros de Járkov, los bombardeos rusos resonaron toda la noche. Un hombre llora a su padre, muerto por el lanzamiento de un misil, mientras dos inmuebles de cinco pisos quedaron completamente destruidos. El humo negro era visible desde lejos.La amenaza no llega solo del cielo. El ejército ucraniano ha tomado las principales carreteras del este. Varias explosiones sacudieron Mariupol, a orillas del Mar Negro, la principal ciudad portuaria al este del país.En la capital ucraniana se suceden las explosiones, también en Jarkov, a 40 kilómetros de la frontera con Rusia, la segunda ciudad más importante del país. Las sirenas de alerta de ataque aéreo suenan en Kiev y en Odesa. "Pedimos a todos acudir urgentemente a los refugios de protección civil", dice el mensaje del Ayuntamiento.El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, ha impuesto la ley marcial y decretado la movilización general de todas las personas en edad de servir en el Ejército. El mandatario destacó que el Ejército ucraniano está enzarzado en "duros combates" en todo el país, desde el Donbas "al norte y el sur". "El enemigo ha sufrido graves pérdidas y sufrirá aún más. Han venido a nuestra tierra", dijo.Superadas en número y potencia por sus rivales rusos, las fuerzas armadas ucranianas apenas alcanzan el número de soldados que Rusia ha ido desplegando en sus fronteras las últimas semanas. Kiev cuenta con unos 196.000 efectivos y 900.000 reservistas. Del lado ruso, los datos son apabullantes: 900.000 soldados, dos millones de reservistas y más de medio millón en otras fuerzas, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS). La diferencia de potencia es igual de abismal. Frente a los casi 16.000 blindados de Moscú, Ucrania cuenta con 3.300.La guerra avanza y ya se ha cobrado sus primeras víctimas. Kiev ha anunciado que más de 40 soldados y una decena de civiles ucranianos han muerto. Además, 18 personas fallecieron en un bombardeo contra una base militar cerca del puerto de Odesa y un avión militar se ha estrellado cerca de la capital, con 14 personas a bordo.En la calle, la gente corre con maletas mientras otros hacen colas en los cajeros o en las gasolineras. En las carreteras se forman larguísimos atascos de gente que quiere escapar ante el avance ruso. "La gente quiere irse al oeste, a ciudades donde no hay aeropuertos e instalaciones militares", dijo Olga, una funcionaria pública, en declaraciones a Efe.Las autoridades informan también de que muchos ciudadanos se han acercado hasta el metro, para refugiarse ante un ataque aéreo. A la frontera con Moldavia han llegado hasta 2.000 refugiados ucranianos según informó la ministra de Interior de ese país, Anda Revenko.Mientras la comunidad internacional condena la invasión y pide que termine en nombre de la "humanidad", los líderes de la OTAN esperarán a mañana para reunirse por vídeoconferencia para discutir las acciones a tomar tras la invasión de Ucrania.Con el paso de las horas, los tanques se adueñan del paisaje en unas ciudades que, hasta hace algunas horas, permanecían en una calma tensa. Las autoridades ucranianas han cortado las relaciones diplomáticas con Rusia (ya frágiles desde la anexión de Crimea), han cerrado el espacio aéreo a la aviación civil y llamado a las armas a los voluntarios de las Unidades de Defensa Territorial. "Cualquiera que esté listo y sea capaz de sostener un arma puede unirse a las Unidades de Defensa Territorial en su región", anunció esta formación militar en su página de Facebook, al dar un listado de las direcciones de todos los centros de reclutamiento del país.El Ministerio de Interior de Ucrania denunció hoy la entrada de varias columnas de tanques rusos en la zona de la región de Lugansk, en el este del país, controlada por Kiev.Asimismo, informó en su página de Facebook que "Columnas de tanques rusos entraron en la región de Lugansk cerca de las aldeas de Krasna Talivka, Milove, Horodysche" y acusó al Ejército ruso de poner al frente de las columnas autos blancos con identificadores de la OSCE, hecho que calificó de "artero".Según el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad Informativa de Ucrania el Ejército de este país recuperó mientras tanto la ciudad de Shchastia en la región de Lugansk, y aniquiló 50 efectivos rusos."Shchastia fue recuperada tras el ataque del agresor ruso. Durante el intento de ataque el equipamiento enemigo fue destruido y unos 50 enemigos murieron. ¡Shchastia está en nuestro poder!", anunció la entidad en su cuenta de Facebook.Rusiainició hoy una operación militar en contra de Ucrania, con el pretexto de pacificar el conflicto armado que tiene lugar en el este ucraniano desde 2014.*Con información de El Mundo.es, Efe y Afp