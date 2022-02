(VIDEO) Ministerio de Defensa Rusia: "las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan a las ciudades de Ucrania"

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró a la población civil de Ucrania que nada amenaza su seguridad tras comenzar la operación especial para desmilitarizar y acabar con el nazismo que se instauró en ese país.



"No hay ninguna amenaza para la población civil", señaló la institución en un comunicado.



Las Fuerzas Armadas de Rusia, recalcó, no atacan infraestructuras civiles.



En un anterior comunicado, el organismo comunicó que se emplean armas de alta precisión para neutralizar la infraestructura militar, sistemas antiaéreos, bases aéreas y los aviones de guerra de Ucrania.



El Ministerio de Defensa ruso califica de "completa mentira" la declaración del jefe del Ejército ucraniano, Valeri Zaluzhni, sobre las "pérdidas de aviones y vehículos blindados rusos".



El ministerio añadió que los servicios de inteligencia muestran que las unidades y los soldados del Ejército ucraniano abandonan sus posiciones en masa, dejando atrás las armas.



Las posiciones de las unidades del Ejército ucraniano que han depuesto las armas no son atacadas.



El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una alocución televisada el 24 de febrero por la mañana, anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.



Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania". También amenazó con llevar al juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la imposición de la ley marcial en todo el territorio nacional.



Numerosos países ya condenaron la intervención militar de Rusia en Ucrania.



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió al presidente Putin "en nombre de la humanidad, retirar las tropas a Rusia" y "no permitir que en Europa comience lo que podría ser la peor guerra desde comienzos del siglo".