Presidenta de la Comisión Europea: "Las autocracias están desafiando a las democracias"

23-02-22.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, reafirmaron la cercanía en "valores" entre la Unión Europea y el país nórdico rico en hidrocarburos, en tiempos de incertidumbre de conflicto entre Rusia y Ucrania y crisis de precios energéticos.



La UE y Noruega mantienen una "relación muy especial y única, no sólo por la proximidad geográfica sino también porque hay una fuerte proximidad en valores", dijo este miércoles Von der Leyen, quien señaló que esa relación es "tremendamente importante en estos tiempos difíciles" y trasciende a la crisis que Rusia está "creando" en Ucrania".



"Es más que eso, más que Rusia creando esta crisis y violando la legislación internacional (...), son también tiempos de crisis en los que las autocracias están desafiando a las democracias", dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario.



Von der Leyen agradeció a Noruega, que no es Estado miembro de la UE pero sí forma parte del Espacio Económico Europeo, su respaldo al bloque comunitario respondiendo a las necesidades gasísticas de la UE.



"Rusia ha instrumentalizado la energía en los últimos meses, si no en los últimos años, para poner presión no sólo en Ucrania sino también en la Unión Europea", y Noruega se ha comportado como un "proveedor fiable" que "ha reaccionado cuando ha hecho falta más gas".



La política alemana agregó que si bien la economía europea necesita actualmente gas, y este proviene en un 40 % de Rusia, el objetivo es "abandonar la dependencia del gas ruso" a través del despliegue de fuentes renovables de generación propia.



"Los valores comunes son realmente la base de nuestra relación", confirmó por su parte el jefe del Gobierno noruego, quien señaló que su país es "una parte integrada de la economía europea", por lo que sus reacciones en cuanto al comportamiento de Rusia se alinearán con los "socios europeos".



La Unión Europea ha aprobado sanciones contra Rusia que incluyen la prohibición de entrar en territorio europeo a altos cargos de ese país, límite al acceso por parte de Moscú a los mercados financieros europeos y un embargo comercial a las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Lugansk que Moscú ha reconocido como independientes.



También con el gas como protagonista, la vicepresidenta comunitaria responsable de Competencia, Margrethe Vestager, se refirió en otra comparecencia de prensa casi simultánea a la decisión de Berlín de suspender el proceso de aprobación del gasoducto Nord Strem 2 que conecta Rusia con Alemania por el mar Báltico, como represalia a la agresión de Moscú a Ucrania.



"Apoyamos completamente a las autoridades y al Gobierno alemán, que han dicho que a la luz de las circunstancias actuales, el procedimiento de aprobación se ha suspendido", dijo Vestager, quien recordó que el gasoducto no estaba aún operativo por lo que la decisión no debería de influir al alza en el disparado precio del gas.



El jefe del Gobierno de Noruega también se entrevistó durante la jornada con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



"La UE y Noruega son socios fuertes y fiables. Estamos unidos en las sanciones contra las acciones ilegales de Rusia y comprometidos con el Derecho Internacional. Expresamos nuestra total solidaridad con Ucrania", publicó Michel en Twitter tras la reunión.



